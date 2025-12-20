學生實作送暖 台北海洋科大寵物系為收容毛寶貝美容
台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，運用專業寵物美容技術，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪，透過實作服務讓學生深入了解收容動物被關注、理解與支持的重要性，也為動物之家注入溫暖力量。
此次活動由台北海洋科技大學寵物經營管理系主任王宥婷帶隊，同學們在專業指導下，將課堂所學實際應用於收容毛寶貝身上，從洗澡、吹毛、梳理到修剪毛髮與指甲，過程中細心照護、全力投入。看見毛寶貝在整理後變得清爽、舒適且更加親人，學生們深感成就，也更肯定寵物專業在社會中的價值，進一步強化投入寵物產業的使命感。
王宥婷表示，系所長期致力培育兼具專業技術、責任感與愛心的寵物產業人才，前往動物收容所服務正是學生將「所學」轉化為「所用」最具意義的實踐。透過美容照護，不僅改善毛寶貝的外觀與身心狀態，也有助提升認養成功機會，落實「負責任飼養、生命教育、動物友善」的教育理念，並喚起社會大眾對收容動物的關注。
板橋動物之家站長徐愛明指出，感謝台北海洋科技大學主任與學生的協助，全程以耐心安撫毛寶貝情緒，讓牠們逐步適應美容過程與不同人員接觸，有助未來融入家庭生活。她也提醒，定期進行毛髮清潔可降低皮膚疾病與寄生蟲風險，而美容過程亦是發現身體異常、及早就醫的重要契機。新北市毛寶貝生命教育園區亦提供寵物美容、犬隻行為與基礎醫療知識等相關課程，期盼透過教育與實踐提升整體飼養品質。
新北市動保處表示，市府持續推廣「愛護動物、尊重生命」的教育理念，感謝各界投入志工服務，讓愛與溫暖得以延續，使動物之家成為重要的生命教育基地。動保處也呼籲更多企業、團體與民眾加入志工行列，共同打造安全、溫暖的動物友善城市，並鼓勵民眾推廣「認養不棄養」，給毛寶貝一個溫暖的家。
