快訊

持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

女當眾衝上台控「與未成年發生關係」 孫生激動哽咽：已賠65萬

聽新聞
0:00 / 0:00

學生實作送暖 台北海洋科大寵物系為收容毛寶貝美容

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪。圖／新北市動保處提供
台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪。圖／新北市動保處提供

台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，運用專業寵物美容技術，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪，透過實作服務讓學生深入了解收容動物被關注、理解與支持的重要性，也為動物之家注入溫暖力量。

此次活動由台北海洋科技大學寵物經營管理系主任王宥婷帶隊，同學們在專業指導下，將課堂所學實際應用於收容毛寶貝身上，從洗澡、吹毛、梳理到修剪毛髮與指甲，過程中細心照護、全力投入。看見毛寶貝在整理後變得清爽、舒適且更加親人，學生們深感成就，也更肯定寵物專業在社會中的價值，進一步強化投入寵物產業的使命感。

王宥婷表示，系所長期致力培育兼具專業技術、責任感與愛心的寵物產業人才，前往動物收容所服務正是學生將「所學」轉化為「所用」最具意義的實踐。透過美容照護，不僅改善毛寶貝的外觀與身心狀態，也有助提升認養成功機會，落實「負責任飼養、生命教育、動物友善」的教育理念，並喚起社會大眾對收容動物的關注。

板橋動物之家站長徐愛明指出，感謝台北海洋科技大學主任與學生的協助，全程以耐心安撫毛寶貝情緒，讓牠們逐步適應美容過程與不同人員接觸，有助未來融入家庭生活。她也提醒，定期進行毛髮清潔可降低皮膚疾病與寄生蟲風險，而美容過程亦是發現身體異常、及早就醫的重要契機。新北市毛寶貝生命教育園區亦提供寵物美容、犬隻行為與基礎醫療知識等相關課程，期盼透過教育與實踐提升整體飼養品質。

新北市動保處表示，市府持續推廣「愛護動物、尊重生命」的教育理念，感謝各界投入志工服務，讓愛與溫暖得以延續，使動物之家成為重要的生命教育基地。動保處也呼籲更多企業、團體與民眾加入志工行列，共同打造安全、溫暖的動物友善城市，並鼓勵民眾推廣「認養不棄養」，給毛寶貝一個溫暖的家。

台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪。圖／新北市動保處提供
台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪。圖／新北市動保處提供
台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪。圖／新北市動保處提供
台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪。圖／新北市動保處提供
台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪。圖／新北市動保處提供
台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪。圖／新北市動保處提供
台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪。圖／新北市動保處提供
台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪。圖／新北市動保處提供

動物之家 寵物

延伸閱讀

新北推「認養後訓犬課程」 協助飼主解決認養後狗狗行為問題

世界強化免疫日 新北動保處分享3招守護毛寶貝健康

保障毛寶貝用藥安全 新北動保處稽查5家動物用藥製造廠

嘉義市5連霸女議員大變身判若2人 靠2方法甩肉美容回春

相關新聞

台南應用科大最高1.6個月年終 董事會稱：人才無價預算無上限

年終將至許多私立大學面臨經營寒冬，員工福利縮水，台南應用科大為了「展現強勁的辦學實力與底氣」，今公告董事會議通過1今年年...

學生實作送暖 台北海洋科大寵物系為收容毛寶貝美容

台北海洋科技大學寵物經營管理系系學會日前前往新北市板橋動物之家，運用專業寵物美容技術，協助收容毛寶貝進行洗澡、梳理與修剪...

永續行動大學成果展登場 虎科大變身為小型科技城

雲林縣府推動永續行動大學今天在虎尾科技大學舉辦成果展，超過50個展攤展示許多科技農業、養殖和養殖智慧研發成果，宛若一座小...

全球化無法減緩不平等 諾貝爾獎得主馬斯金籲：提升職業技能教育

國立台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」與世界和平基金會 （IPF）、中央研究院及多所國內大學推動「台灣橋樑計畫（Taiw...

預測瘦肉率、揪小豬「霸凌」 雲林科大展示AI養豬

雲林是養豬大縣，面臨人力短缺與產業升級壓力，雲林科技大學昨辦「AI智慧養豬實證成果發表會」，邀產官學研代表與50多家養豬...

顛覆「人看豬估價」、能幫豬場抓小豬霸凌 雲科大發表智慧養豬成果

雲林縣是全台重要養豬大縣，面對人力短缺與產業升級壓力，引進AI智慧技術被視為關鍵解方，雲林科技大學今天在雲林三好國際酒店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。