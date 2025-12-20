台南應用科大最高1.6個月年終 董事會稱：人才無價預算無上限

年終將至許多私立大學面臨經營寒冬，員工福利縮水，台南應用科大為了「展現強勁的辦學實力與底氣」，今公告董事會議通過1今年年終獎金最高將核發1.6個月。

校方表示，這決定不僅打破慣例，更超越公立學校標準，也向外界宣示南應大「永續辦學、投資人才」的堅定決心。因為人才即資產，也將持續拔擢及鼓勵績優教職員工。

校方公告稱：「面對外部環境嚴峻挑戰，董事會深知『優質的師資與行政團隊，是學校競爭力的核心」。董事長黃基正強調，在全體同仁努力下，學校114年在教學卓越、產學合作及競賽表現上均有目共睹，為了實質肯定全校教職員工的辛勤付出，董事會決議發給1.2至1.6個月年終獎金。表現績優同仁，更是打破往年上限，預計4成可領1.6個月獎金」。

南應大表示，只有幸福的老師，才能教出優秀的學生。這項決策背後代表的是學校財務結構的穩健與對未來的信心。在許多私校緊縮開支的現況下，仍持續投入資源，營造一個安穩、有尊嚴且具競爭力的職場環境。

校方說，友善良好的福利制度預期將可發生磁吸效應，吸引更多產業界與學術界的頂尖大師加入南應大團隊，進一步提升教學品質與研究能量。

南應大表示，師生國際競賽獲獎數連年成長，去年201件較前年增加16%，屢獲德國紅點、A' Design Award等國際設計大獎。金點新秀設計獎連續15年入選數全國第一或第二，全國技能競賽連年奪金，今年更在亞洲技能競賽奪金，並將代表國家參加世界技能競賽，連續兩年榮獲「A+文化資產創意獎」年度最佳學校獎。此外，全校系所評鑑全數通過，國科會大專生計畫近3年通過80件，「教學品質及學術研究能力深獲肯定。」

