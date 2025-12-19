鄭畇溥當道德駭客保護學校資安 獲技職之光表揚

快訊

中央社／ 台北19日電

教育部今天舉辦技職之光頒獎典禮，台南高工學生鄭畇溥取得CEH道德駭客證照，協助學校維護資訊安全，還在網路攻防演練中擔任攻擊方，獲得表揚。

教育部今天表揚在國際性技藝競賽、創新發明及專業證照等領域表現傑出的技職學生。

成功大學附屬台南高工資訊科學生鄭畇溥，在高二就考取CEH（Certified Ethical Hacker）大師級證照，也曾受教育部邀請擔任教育體系資安攻防檢測員，以及在行政院國家資通安全會報攻防演練攻擊手，協助查找多項政府及校園網站的資安弱點。

鄭畇溥接受媒體聯訪時提到，他從小就接觸機器人，國中時遇到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，線上繳作業時，意外發現學校權限設定錯誤，恐造成學生的作業外洩。這項特別的經歷，讓他產生對資安的興趣。

升上高中後，鄭畇溥對資安的熱忱更是一發不可收拾，他開始考證照，在一些競賽中，甚至能與大學、研究所學生一同競爭。

鄭畇溥以當「白帽駭客」自居，尋求的是突破技術，而非突破法律底線，不會破壞或竊取敏感資料。他也積極回饋社會，擔任南台灣學生資訊社群總召，期盼縮短南北資源落差。

教育部次長朱俊彰致詞時提到，技職教育不僅是培養專業技能，近年也著重跨領域整合，培育能因應產業變遷的全方位人才。即便AI（人工智慧）發展迅速的當下，把AI當成工具，技術就不會被AI取代。

