永續行動大學成果展登場 虎科大變身為小型科技城

雲林縣府推動永續行動大學今天在虎尾科技大學舉辦成果展，超過50個展攤展示許多科技農業、養殖和養殖智慧研發成果，宛若一座小型科技城，日月光和矽品更合作設置第一台具備自動辨識與回收功能的校園ECOCO智慧收瓶機，展場橫跨法律哲學、科技人文、藝術文學與永續發展等多領域，展現深根10年通識教育成果。

配合2025年雲林縣「雲菁人才培育年」，虎科大運用溫室氣體盤查與碳足跡的師資能量，協助縣府完成約70人次綠領人才培訓，成功取得國際認證，為地方淨零治理培養新一代專業推動者。

此外，虎科大也積極推動微藻處理畜牧廢水及固碳效益研究，大大提升循環經濟技術能量，其中以新科技益菌栽培的「溫度米」；透過低碳智慧養殖監控系統讓養殖遠距監控更精準便捷等是展區最亮眼的成果。

日月光投控、矽品精密、日月光社企及日月光環保永續基金會也合作在虎科大設置雲林第一台校園ECOCO智慧收瓶機，具備自動辨識與回收功能，讓師生資源回收更方便還可集點換好康小物，試營運兩周回收高達兩千個瓶罐，成效極佳。

校長張信良指出，透過ECOCO智慧循環經濟系統、廢電池以物易物回收站、空氣品質監測展示、社區合作展攤與學生永續提案等多項展品，呈現SDG4（優質教育）、SDG11（永續城鄉）、SDG12（負責任的消費與生產）及SDG13（氣候行動）的實踐成果。

虎科大是全國首所設置「永續發展暨社會責任處」的院校，成立3年多來屢獲大獎，今年2025台灣暨亞太永續行動獎囊括3金3銀7銅，為全國大專院校獲獎最多單位。

縣府計畫處長李明岳表示，農業處及環保局透過農廢循環利用、融合地方設計思維及循環經濟的高值化應用，推動雲林綠色轉型，讓民眾感受「廢棄物即資源」的永續理念。

縣長張麗善除表揚推動永續行動大學績優人員及企業，並表示永續發展不僅是校園教育的重要使命，更是地方治理的核心目標。展現「大學×政府×地方」三方協力的永續藍圖，為雲林打造台灣永續轉型的示範基地。 虎科大資工系師生研發低碳智慧養殖監控系統，大大提升遠距養殖的精準度和方便性，並產出「水井三寶」產品。記者蔡維斌／攝影 日月光和矽品合作在虎尾科技大學設置雲林第一台具備自動辨識與回收功能的校園ECOCO智慧收瓶機，方便師生回收瓶罐。記者蔡維斌／攝影 雲林永續行動大學今天在虎尾科技大學舉辦成果展，吸引不少學生體驗各種精心研發的智慧減碳工藝及農漁器具。記者蔡維斌／攝影 虎科大校長張信良感謝日月光和矽品設置雲林第一台具備自動辨識與回收功能的校園ECOCO智慧收瓶機，方便師生回收瓶罐。記者蔡維斌／攝影

