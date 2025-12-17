全國高中工業類技藝競賽 北市奪5項職種第一
台北市教育局今天表示，114學年度全國高級中等學校工業類技藝競賽12日落幕，北市公私立技術型高中8校94人參賽，獲頒26座金手獎與30項優勝，包含5項職種金手獎第一。
教育局發布新聞稿表示，這次競賽全國有116所學校、943人參賽，北市摘下26座金手獎與30項優勝，包含5項職種金手獎第一名，為六都之冠，冷凍空調職種及應用設計職種蟬聯第一。
教育局說明，冷凍空調職種競賽內容涵蓋銅管焊接、壓力測試、分離式冷氣機故障檢修及系統調整等項目。獲得金手獎第一名的南港高工同學何宇恩說，競賽時須在高壓情境維持冷靜與專注，完成確實量測與正確接線，未來他將持續精進圖面理解與實作穩定度。
根據新聞稿，獲圖文傳播職種金手獎第一名的大安高工同學陳思璇說，絹印及電腦組頁強調與樣張的一致性，電腦圖文設計則考驗創意性，因有老師的指導、持續培訓，才能在短時間完成雙色印刷獲獎。
教育局說，應用設計職種今年競賽主題為「仿生夜間防身用品」，要求作品需兼顧美感、創意、結構合理與功能完整，奪得金手獎第一名的景文高中同學張辰語回憶，因平時反覆練習草圖繪製、功能發想及時間分配，才能在賽場上迅速規劃功能、確立設計方向。
