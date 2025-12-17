預測瘦肉率、揪小豬「霸凌」 雲林科大展示AI養豬
雲林是養豬大縣，面臨人力短缺與產業升級壓力，雲林科技大學昨辦「AI智慧養豬實證成果發表會」，邀產官學研代表與50多家養豬業者與會，展示AI管理豬場、預測瘦肉率等多項實際導入的AI技術，盼產業現場未來可試著導入，更具競爭力。
會中發表全天候畜牧AI管理平台、AI影像辨識豬隻瘦肉率技術，以及智慧豬隻飼養資訊平台，其中管理平台透過影像監測，可以從小豬的姿勢判斷是否行為怪異、遭到欺負，進而傳送訊息給飼主，讓飼主留意管理。
屏東科技大學資訊管理系教授兼系主任吳庭育與宜蘭大學生物技術與動物科學系講師李秀評團隊，展示以AI影像辨識進行豬隻瘦肉率預測的技術，透過豬隻自然行走拍攝影像，即可完成無接觸、無侵入的評估，顛覆過去「人看豬估價」模式，提升效率外也增加客觀性。
另外，屏科大資管系特聘教授龔旭陽與講師級研究員潘建良的團隊，從豬場實際管理需求出發，建置智慧豬隻飼養資訊平台，整合環境監測、飼養紀錄與管理流程，補足AI技術落地後在營運管理與決策支援上的關鍵環節，展現智慧養豬由單點應用邁向系統化發展。
「AI並非取代人，而是成為可靠助手」雲科大校長張傳育表示，科技導入可協助豬農因應人力不足、管理複雜化等問題；將資深豬農長年經驗轉化為數據，保存並傳承，讓智慧養豬成為可持續的產業模式。
