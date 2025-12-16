顛覆「人看豬估價」、能幫豬場抓小豬霸凌 雲科大發表智慧養豬成果
雲林縣是全台重要養豬大縣，面對人力短缺與產業升級壓力，引進AI智慧技術被視為關鍵解方，雲林科技大學今天在雲林三好國際酒店舉辦「AI智慧養豬實證成果發表會」，邀集產官學研代表與50多家養豬業者與會，展示多項已在實際豬場導入的AI應用成果，盼加速技術從研發端走向產業現場。
會中發表全天候畜牧AI管理平台、AI影像辨識豬隻瘦肉率技術，以及智慧豬隻飼養資訊平台，展現AI協助豬場管理與決策的實際成效。包括雲林縣政府、財團法人資訊工業策進會、雲林縣養豬協會等單位共同參與。
全天候畜牧AI管理平台透過影像監測，可以從小豬的姿勢判斷是否行為怪異、遭到欺負，進而傳送訊息給飼主，讓飼主留意管理。
屏東科技大學吳庭育老師與宜蘭大學李秀評老師團隊，展示以AI影像辨識進行豬隻瘦肉率預測的技術。透過豬隻自然行走拍攝影像，即可完成無接觸、無侵入的評估，顛覆過去「人看豬估價」模式，不僅提升效率，也增加客觀性。
另外，屏科大龔旭陽與潘建良老師團隊，從豬場實際管理需求出發，建置智慧豬隻飼養資訊平台，整合環境監測、飼養紀錄與管理流程，補足AI技術落地後在營運管理與決策支援上的關鍵環節，展現智慧養豬由單點應用邁向系統化發展的成熟度。
雲科大校長張傳育表示，AI並非取代養豬人，而是成為可靠助手。透過科技導入，可協助豬農因應人力不足、管理複雜化等問題，同時將資深豬農長年累積的經驗轉化為數據，保存並傳承給下一代，讓智慧養豬成為可持續的產業模式。
今天有50多名養豬業者參與發表會，對AI科技應用的議題非常關心，張傳育說，就是要讓豬農知道，AI技術可以幫他們做很多事情，未來可以試著導入這些AI科技，讓他們更具競爭力。
