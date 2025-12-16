助力新型專班招生推廣 台越基地設立河內辦公室

台科大受教育部委託擔任「台灣－越南國際人才循環基地」總召學校，今年10月在河內成立辦公室，作為新型專班招生據點，明年還將於胡志明市設點，提升區域推廣效能。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，教育部於2024年起推動國際產業人才教育專班，由政府、產業與大專共同投入資源，擴大招收STEM、金融、半導體等領域的國際生來台就讀並留台就業。

台科大受教育部委託擔任「台灣－越南國際人才循環基地」總召學校，負責跨校協調、招生推廣、在地合作，串接教育與產業資源，在越南的北、中、南等3區推動新型專班。

台科大校長顏家鈺表示，透過台越基地的推動與政府支持，得以聯結越南頂尖大學，使更多優秀學生了解新型專班，協助台灣企業從校園端選才與育才，畢業後可直接留用，有助於企業降低招募成本並提升用人效率，新型專班培育的學生也成為外派越南或投入在地台商的重要潛力。

多年來深耕越南教育合作的台科大，在擔任總召學校後，與明新科大、龍華科大、崑山科大等夥伴共同推動招生宣傳、提供免費華語課程與企業媒合等工作，目前簽約合作、參與開班招收越南學生的企業約150家，包括NVIDIA（輝達）、台積電、日月光、聯發科、美光等知名企業。

台越基地計畫主持人、台科大副產學長楊朝龍提到，為提升新型專班的報名意願與註冊率，台越基地規劃多項配套措施，將深入越南各地進行說明與交流，協助釐清制度內容，使專班資訊更透明；新學年也將從與台灣具雙聯合作關係的大學中，預先媒合就讀意願較高的學生。

除了招生及宣傳推廣，台越基地也著重學生實際就讀與後續發展的銜接，協助學生提前了解企業職務內容，並持續強化線上與實體華語課程，以減少因期待落差或語言適應造成的退縮。

台科大指出，台越基地今年10月在河內國家創新中心成立辦公室，作為新型專班在越南的主要招生與跨單位合作據點，胡志明市辦公室預計明年設立；台越基地今年已舉辦33場招生說明會，並參與跨校聯合教育展及產業論壇，同時規劃企業媒合會，讓企業與學校能直接交流、了解育才制度與人才培養流程。

商品推薦