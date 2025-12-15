陳建仁虎科大談環境永續韌性 提及自身罹癌強調新時代因應對策

前副總統、中央研究院院士陳建仁今天下午應雲林縣虎尾科技大學邀請，以「從氣候變遷與永續韌性談大學的社會責任」為題演講，從氣候危機、公衛到大學治理談永續發展，並肯定虎科大國國內第一所設立專處，以2048年達成淨零排放為目標的學校，展現技職大學實踐社會責任的決心。

陳建仁說，人類已進入「人類世」，工業革命後大量燃燒化石燃料，造成全球暖化與極端氣候，自然環境的反撲往往由最弱勢者承擔，形成「冷漠的全球化」，若只用國內生產毛額（GDP）衡量發展，而忽視貧富差距與環境破壞，「我們既浪費糧食，也浪費地球有限的環境容量」，呼籲兼顧公平與永續。

他說，進入新科時代帶來的變遷、衝擊和好處，將來對經濟型態改變和社會發展何去何從，大家不必過度恐慌但應要做好準備。

他指出，聯合國永續發展目標（SDGs）已成為各國共同語言，從消除貧窮、氣候行動到永續城鄉，都是大學必須面對的議題。「很多永續技術其實已經存在，關鍵在於能不能用在對的地方、幫助對的人。」

在健康面向，他以空氣、水與土壤汙染為例指出，PM2.5與有毒物質會增加心血管、肺部與神經疾病風險，對兒童與高齡者影響尤深；他更以自己曾罹肺腺癌說明環境危害的嚴重，強調氣候變遷也讓熱浪、暴雨、洪水與乾旱更加頻繁，世界衛生組織已將氣候變遷視為本世紀最大健康威脅之一。

他以「防疫一體」（One Health）概念，指人類、動物與環境健康相互牽連，登革熱等疾病會隨氣候改變擴散，「沒有任何國家可以單獨防疫，No one is safe unless everyone is safe。」

談到韌性城市，他指出，城市必須同時具備容受、調適、回復與轉型能力，從防洪設施、水資源管理、智慧能源到社區防災組織，都攸關在衝擊中維持運作與快速復原，「韌性不只是工程問題，更是治理與社會信任的考驗」。

回到大學角色，陳建仁說，大學在永續與氣候韌性肩負4項任務，即是校園治理與減碳、教學與人才培育、研究與創新，以及社會參與與地方連結。透過訂定淨零路徑、開設相關課程、推動大學社會責任實踐（USR）與產學合作，大學可以成為社會轉型的關鍵動力。

他讚許虎科大是全國首所設置「永續發展暨社會責任處」的單位，並以2022年為基準年，設定2048年達成淨零排放，同時將「綠能」列為校務六大策略之一，推動太陽能設施、熱泵系統與智慧電表管理用電，展現技職大學在能源轉型上的示範效果。

他肯定虎科大推動「雲林行動智庫」，協助地方面對氣候與產業轉型，投入「虎尾潮水岸新生」高灘地環境教育，結合社區與生態保育，帶領學生關懷環境。

「大學既是知識殿堂，也是價值與行動的起點」，他期許虎科大持續結合科技專業與人文關懷，為聯合國永續發展目標與全球淨零願景持續貢獻力量。

他並接受學生提問，契合新世代與科技議題所該扮演角色，給予圓滿答覆，贏得肯定、喝采。 前副總統陳建仁受邀到虎尾科大演講氣候變遷與永續韌性議題，並以多年實務經驗，談及新科技時代，人類應該如何做好因應，吸引不少師生聆聽。記者蔡維斌／攝影 前副總統陳建仁受邀到虎尾科大演講氣候變遷與永續韌性議題，並以多年實務經驗，談及新科技時代，人類應該如何自處並做好因應。記者蔡維斌／攝影 前副總統陳建仁受邀到虎尾科大演講氣候變遷與永續韌性議題，並以多年實務經驗，談及新科技時代，人類應該如何做好因應，吸引不少師生聆聽。記者蔡維斌／攝影 陳建仁並接受提問，對學生在AI新時代所該扮演的角色，逐一答覆。記者蔡維斌／攝影 前副總統陳建仁受邀到虎尾科大演講氣候變遷與永續韌性議題，並以多年實務經驗，談及新科技時代，人類應該如何自處並做好因應。記者蔡維斌／攝影

