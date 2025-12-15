白天工作晚上進修 弘光科大食科系校友奪世界盃聖誕麵包冠軍

台灣近幾年掀起吃潘娜朵妮聖誕麵包風潮，弘光科技大學食品科技系校友、Feeling18巧克力工房麵包主廚蔡約群，與3名烘焙師組成的台灣隊，今年奪得「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍，成為亞洲唯一奪得此歐洲經典麵包賽隊伍。

大學時期參賽的指導老師楊智偉，以蔡約群的學習歷程鼓勵弘光學生，他說「有心學、用心學，念進修部一樣可以成為世界冠軍！」

蔡約群回憶說，大成商工餐飲科畢業時，他打算走烘焙職人之路，大學刻意選擇念弘光食科系進修部，白天在麵包坊工作接觸實務，晚上念書學理論，兩者並進。大三開始在楊智偉老師鼓勵下，和同學組隊參賽，拿到統一企業舉辦的「UniBread烘培王新銳賽」冠軍、「2016野創盃全國創意烘焙競賽」冠軍。106年畢業後，進入Feeling18巧克力工房麵包坊工作，持續精進。

Feeling18巧克力工房不停推陳出新產品，112年茆老闆親自帶隊遠赴義大利，向潘娜朵妮傳奇教父Ralando老師取經，並在台灣推出聖誕麵包。蔡約群指出，這個過程打開他對聖誕麵包研究的興趣，參加台灣隊選拔賽出線後，由「I love Italy by Giovanna」創辦人陳詩絜擔任總教練，並與「Quelques Pâtisseries某某甜點」主廚賴怡君、「布雷夫烘焙」主廚楊世均，一起組隊準備參賽。

4人平時工作忙碌又在不同地方，起初是採取各自練習方式準備比賽。蔡約群說，聖誕麵包起源於古羅馬時期的義大利，極度講究溫度、天然酵母環境、濕度等細節，這些全部需要經驗累積，透過固定交流練習心得，快速拉升團隊戰力。比賽前團練超過300小時，還提早到義大利異地練習，大家分工合作，克服比賽重重難關，才能夠拿下這項榮耀。

蔡約群表示，培養聖誕麵包酵母就像照顧一個生命，「要懂得它的呼吸」，天氣熱時要降溫，天冷時要保暖。從學生到成為職場烘焙主廚，參賽的壓力從未減少，但他更享受的是研究產品、調整細節的過程，每一次練習及比賽都讓產品更上一層樓。他感謝老闆及公司大力支持他參賽，並要感謝一路以來毫不藏私指導的師長們。

蔡約群告訴弘光學弟妹，要找到自己真正有熱情、有興趣的事情，把它做到最好，只要願意努力，世界舞台永遠為你開著。 蔡約群（右）就讀弘光科大食科系時奪「2016野創盃全國創意烘焙競賽」大專院校組冠軍。圖／弘光科大提供 台灣隊今年奪得「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍作品及獎盃。圖／蔡約群提供 大學時期蔡約群（左二）的指導老師楊智偉（右一），以蔡約群走向世界冠軍之路的學習歷程鼓勵學弟妹。圖／弘光科大提供

