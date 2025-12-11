關注技職教育 HONDA捐車給立志中學充實教學設備

Honda Taiwan今天捐贈一輛Honda FIT汽車與一輛AFRICA TWIN重機，給高雄市立志高級中學，作為汽車科學生課程教學實習車輛，來落實產學接軌培育優秀技職專才，展現企業關懷社會、回饋教育的精神，也為學校注入嶄新的教學資源與能量，透過產學攜手合作，未來將有更多優秀的技職人才在汽機車產業發光發熱

這項捐贈儀式今天在立志中學舉行，Honda Taiwan經理李鍾祥以及立志中學校長陳峰斌與近百位學生共同見證，現場展示捐贈的Honda FIT汽車與重機。李鍾祥表示，為了展現企業關懷社會、回饋教育的精神，對社會有所貢獻，今年共捐贈23輛汽車、重機，給全國16所學校作為學生實習之用，強化技職教育的實務教學，將可作為學生進行引擎診斷、感知器檢測、電控系統測試等實習教材，讓課堂學習更加貼近實務應用。

立志中學校長陳峰斌除了表達感謝，讓該校學生可以有貼近業界的設備可供實習，有助提升課程實務深度，縮短學生與產業需求之間的落差。 Honda Taiwan今天捐贈一輛Honda FIT汽車與一輛AFRICA TWIN重機，給高雄市立志高級中學，作為汽車科學生課程教學實習車輛，由該公司經理李鍾祥（右）贈與立志中學校長陳峰斌（左）接受。記者劉學聖／攝影 Honda Taiwan今天捐贈一輛Honda FIT汽車與一輛AFRICA TWIN重機，給高雄市立志高級中學，作為汽車科學生課程教學實習車輛。記者劉學聖／攝影

商品推薦