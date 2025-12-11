快訊

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

親自出手！賴總統昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

全國技藝競賽 東商2學生獲金手獎可保送國立科大

中央社／ 台東縣11日電

全國學生技藝競賽台東高商表現亮眼，資料處理科學生高證鈞榮獲「文書處理」職種金手獎第3名，廣告設計科陳宇涵獲「平面設計」職種金手獎第5名，2人取得可保送國立科大資格。

國立台東高級商業職業學校今天發布新聞稿表示，台東高商日前參加114學年度全國學生技藝競賽表現亮眼，在全國激烈競爭中脫穎而出，勇奪2座金手獎與1座全國優勝。

東商表示，資料處理科3年甲班高證鈞榮獲「文書處理」職種金手獎第3名；廣告設計科3年甲班陳宇涵獲「平面設計」職種金手獎第5名；觀光事業科3年甲班廖芷萱則以專業表現拿下「餐飲服務」職種全國優勝第15名。這次成果不僅展現學生努力與專業實力，也再次證明東商在商業及技職教育領域的深厚實力。

高證鈞透過學校分享心得表示，備賽期間每日訓練時常至深夜，也因此放棄許多班級活動，全力投入比賽。面對課業與訓練壓力，他曾身心俱疲，後來調整作息，才逐漸找到最佳節奏。

他回憶，一開始校內初選排名並不理想，反而激發想證明自己的決心，獲得第3名「意外又欣喜」，並期盼未來順利錄取理想科大，持續精進技能。

陳宇涵也透過學校表示，選擇參賽是為提升自身專業能力。電繪訓練強度高，曾感到挫折，但在黎小萍老師與隊友支持下選擇堅持，最終在競賽中成功展現成果。她感謝團隊在技術與心理上的支持，也期盼未來持續挑戰更高目標。

廖芷萱表示，剛開始訓練時，她的水果刀工是隊伍表現最弱的，但她沒有放棄，而是不斷重複練習，突破瓶頸並成功站上全國舞台。感謝指導老師陳盈珍以及一路支持的同學與朋友，「老師不只教技術，也讓我知道自己能比想像中更強大。」

東商校長林明錚表示，3名同學能在全國高手雲集的競賽中脫穎而出，靠的是日復一日的訓練與永不放棄的態度與突破自我、追求卓越的精神。獲得金手獎的高證鈞、陳宇涵除分別獲企業新台幣6萬元及4萬元獎金外，也取得保送國立科大、赴日本見習及技優甄審的資格。

設計 台東

延伸閱讀

桃園在地高中創校一甲子 張善政慶賀頒傑出校友

三重商工打造產業接軌新標竿

師生變同事！新北6師鐸獎得主 用愛與身教助學生成潛力股

全國家事技藝類競賽落幕 「金手搖藍」樹德家商奪3金4優勝

相關新聞

專業加創新 仁德醫專復健科師生獲國際發明暨設計展雙銀獎

2025高雄KIDE國際發明暨設計展近日成績揭曉，苗栗縣仁德醫專復健科2件參展作品「分離式負重阻力訓練背心」和「智能感壓...

徐巧芯被造謠「論文抄襲」喊告 爆料者竟是科大副教授…學校發聲了

網友今在Threads發文，痛批國民黨立委徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，新竹市前市長林智堅卻被攻擊得體無完膚，遭到徐巧芯打...

全國商業類科技藝競賽二林工商全壘打 洪浚睿改寫校史紀錄

國立二林工商商業經營科學生洪浚睿、楊雯宸，過去兩年幾乎每天留校練習到下午5點，報名114學年度全國商業類科技藝競賽，一個...

引領跨域劇場風潮 樹德科大「綠野仙蹤外外外傳」翻轉經典

樹德科技大學表演藝術系2026年春季公演「綠野仙蹤外外外傳」明年3月在大東文化藝術中心登場，此次由導演于善敏帶領師生共同...

創新設計力 弘光科大經濟弱勢生奪國際美容技能賽金獎

弘光科技大學化妝品應用系及美髮造型設計系師生參加韓國「第二十屆K-BEAUTY 國際美容技能比賽」，獲得2大獎5金獎佳績...

崑大空間設計系水瓶打造耶誕裝置 「諾亞之樹」13日點燈

崑山科技大學空間設計系與台南歸仁基督長老教會連續8年合作，今推出全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」，13日點燈儀式。裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。