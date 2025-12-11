專業加創新 仁德醫專復健科師生獲國際發明暨設計展雙銀獎

2025高雄KIDE國際發明暨設計展近日成績揭曉，苗栗縣仁德醫專復健科2件參展作品「分離式負重阻力訓練背心」和「智能感壓動作檢測地墊」表現卓越，均獲銀牌肯定！校方表示，透過這些獲獎作品，學生們不僅能夠實現自己在學術上的夢想，未來也能夠在復健醫學領域做出貢獻。

高雄KIDE國際發明暨設計展本月4日登場，仁德醫專復健科由蔡孟書主與郭祖祥老師帶領的學生團隊，共同開發「分離式負重阻力訓練背心」和「智能感壓動作檢測地墊」兩項創新產品參展，展現學生在科技與復健領域的創新思維與實踐能力。

校方說明，分離式負重阻力訓練背心是這由蔡孟書主任和學生劉妍榛、彭佳音、胡茜瑩共同研發，旨在為復健患者提供更靈活、更精準的負重訓練方式。這款背心產品的創新之處，在於其獨特的分離式設計，能夠根據患者的需求調整負重，從而提高訓練效果，並且減少傳統訓練方法對身體的壓力，無論是在康復過程中的強化肌力，還是在提高運動功能方面，都具有廣泛的應用潛力。

另一件得獎作品智能感壓動作檢測地墊，是由老師郭祖祥和學生許碩文、許碩恩、鄒汶庭、莊詠程合作設計。這款地墊運用了先進的感應技術，能夠即時檢測使用者在地面上的動作，並根據感應數據提供反饋，協助康復患者矯正動作及評估；其高效、精準的檢測能力，對於復健過程中的動作調整及復原效果評估具有重要意義。

校方表示，仁德醫專復健科致力於培養學生的創新精神與專業技能，並且積極將最新科技成果應用於復健醫學領域。每年都會舉辦各種創新設計比賽與專業培訓，讓學生們能夠接觸到最前沿的復健技術，並且與業界專家一起合作，實現從課堂到實際應用的無縫銜接。

商品推薦