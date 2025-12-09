全國商業類科技藝競賽二林工商全壘打 洪浚睿改寫校史紀錄

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立二林工商會計資訊與商業簡報的競賽選手凱旋歸來，與師長在學校行政大樓前合影。圖／二林工商提供
國立二林工商商業經營科學生洪浚睿、楊雯宸，過去兩年幾乎每天留校練習到下午5點，報名114學年度全國商業類科技藝競賽，一個月前每天練到晚上9點，假日到校練8小時，用時間累積實力，獲得會計資訊職種金手獎、商業簡報職種優勝，寫下完勝光榮紀錄。

今年全國商業類科技藝賽，會計資訊職種59人參加，26人獲獎，前八名金手獎，洪浚睿第五名在金手獎之列，而商業簡報職種77人參加，34人獲獎，楊雯宸排名第廿七名，得到優勝；二林商工曾得過會計資訊職種第九名的金手獎，洪浚睿改寫校史紀錄，為自己拿到升學國立科技大學的敲門磚。

洪浚睿就讀國中時參加技藝競賽已有不錯成績，升學二林工商商業經營科，在老師陳蕙珍「策略與循序安排」指導下，克服打字速度慢、讀題易忽略重點的缺點；今他表示，這段練習及不斷改進的學習旅程，只有他和老師最清楚箇中辛苦，能得獎是他和老師共同的努力與堅持，他謝謝老師一路陪伴，未來若有機會協助學弟妹選手訓練，他將義不容辭、全力以赴。

楊雯宸在賽前飽受術科進度的壓力，一度因焦慮而不敢練習，老師蕭如妏說「你如果一直想著會做不完，就一定會做不完。」這句如醍醐灌頂點醒楊雯宸，跨越心理障礙向前衝，老師蕭如妏為鼓勵她，下午和晚上結束練習甚至送她回家。獲得全國商業簡報優勝，楊雯宸說，老師直率提醒雖然給她很大壓力，但讓她快速成長，她感謝老師教會她面對挑戰的勇氣。

實習主任黃秋柑表示，這次全國商業類科技藝競賽是學生努力不懈、老師悉心指導、學校全力支持共同交織而成的成果，也再次展現二林工商技藝教育扎根的力量，這兩名學生苦練，面對困難時始終保持勇氣和韌性，師長看在眼裡、放在心上，真的非常為他們感到驕傲。

校長丁志昱說，學生站上舞台領獎時展現的自信，就是二林工商專業教育品質的最大成就，技藝競賽不只是比技術，更是比心態、比韌性，學校將持續打造更好的環境陪伴學生走向更寬廣的未來。

