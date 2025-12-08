從自閉兒世界到現代壓力 屏科大時尚畢展跨多元議題
屏科大時尚設計與管理系畢展今天開幕，動態展演以多元議題貫穿全場，包含探討自閉兒內在世界、訴說現代人壓力等妝造設計，展現學生從生命情緒到環境信仰等跨界實踐。
國立屏東科技大學時尚設計與管理系第22屆畢業展演，今天在玉崗紀念圖書館盛大開幕，此屆以「NIRVANA涅槃」為題，象徵創作者在4年專業養成後的重生與突破，展現學生從哲學思辨、生命情緒、靈性意識到環境信仰領域跨界實踐，展覽涵蓋動態走秀、靜態文創作品與論文研究成果，呈現逾百件作品。
15組動態展演以多元議題貫穿全場，呈現青年設計者對時代觀察敏銳度與深度思考。Visible Soul設計者陳怡靜接受媒體聯訪表示，她的作品以自閉兒為發想，希望體現每個人都是獨一無二靈魂。作品側邊用生物可降解面料，每部分都是與眾不同部件，象徵每個人生下來就是特別的；並藉由發光材料與燈條，及拼湊、建構碎片，象徵世界是由每個人建築而成，因為有大家、世界才美好。
作品「粉色過重」探索現代人被賦予期望而進行的偽裝，表面美好卻隱藏背後壓抑，設計者張寶文及闕紫瑩表示，整體妝造營造出完美樣貌，並以不同素材與材料做連結與堆積，用誇張形態以示裝有壓抑情緒。
另有以藍眼淚隱喻情緒光點的BLUE TEARS、探討資訊時代價值混亂的「方圓序」、結合歌德風與日本繩縛象徵身分框架的Obvoluta，以及以解離現象作為視覺延伸的「心境裂縫」，皆以設計語言承載哲思與情感。
靜態展品涵蓋情緒、自然、生物、文化與人文等多元創作面向，如「幻珊之境」、「共生形體」與「鱗動」，從珊瑚、水母、魚類等自然生物汲取靈感，展現材料與技法創新運用。
屏科大時尚設計與管理系將於屏東縣民公園C棟倉庫舉辦校外展，靜態展覽從13日下午1時至14日上午10時，動態展演13日下午2至4時登場。
