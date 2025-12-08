快訊

最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

獨／「天國的嫁衣」立威廉驚爆罹癌二期！2次急動刀切腫瘤續命

阿信喊歡迎老朋友！朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了

從自閉兒世界到現代壓力 屏科大時尚畢展跨多元議題

中央社／ 屏東縣8日電

屏科大時尚設計與管理系畢展今天開幕，動態展演以多元議題貫穿全場，包含探討自閉兒內在世界、訴說現代人壓力等妝造設計，展現學生從生命情緒到環境信仰等跨界實踐。

國立屏東科技大學時尚設計與管理系第22屆畢業展演，今天在玉崗紀念圖書館盛大開幕，此屆以「NIRVANA涅槃」為題，象徵創作者在4年專業養成後的重生與突破，展現學生從哲學思辨、生命情緒、靈性意識到環境信仰領域跨界實踐，展覽涵蓋動態走秀、靜態文創作品與論文研究成果，呈現逾百件作品。

15組動態展演以多元議題貫穿全場，呈現青年設計者對時代觀察敏銳度與深度思考。Visible Soul設計者陳怡靜接受媒體聯訪表示，她的作品以自閉兒為發想，希望體現每個人都是獨一無二靈魂。作品側邊用生物可降解面料，每部分都是與眾不同部件，象徵每個人生下來就是特別的；並藉由發光材料與燈條，及拼湊、建構碎片，象徵世界是由每個人建築而成，因為有大家、世界才美好。

作品「粉色過重」探索現代人被賦予期望而進行的偽裝，表面美好卻隱藏背後壓抑，設計者張寶文及闕紫瑩表示，整體妝造營造出完美樣貌，並以不同素材與材料做連結與堆積，用誇張形態以示裝有壓抑情緒。

另有以藍眼淚隱喻情緒光點的BLUE TEARS、探討資訊時代價值混亂的「方圓序」、結合歌德風與日本繩縛象徵身分框架的Obvoluta，以及以解離現象作為視覺延伸的「心境裂縫」，皆以設計語言承載哲思與情感。

靜態展品涵蓋情緒、自然、生物、文化與人文等多元創作面向，如「幻珊之境」、「共生形體」與「鱗動」，從珊瑚、水母、魚類等自然生物汲取靈感，展現材料與技法創新運用。

屏科大時尚設計與管理系將於屏東縣民公園C棟倉庫舉辦校外展，靜態展覽從13日下午1時至14日上午10時，動態展演13日下午2至4時登場。

屏科大

延伸閱讀

屏東王船文化館崙仔頂角特展 看見信仰歷史脈絡

屏科大獸醫教學醫院城中區啟用！南部動物醫院與臨床教育基地

屏科大附設獸醫教學醫院　城中院區正式啟用

淡水老街逼狗表演討賞 飼主遭罰8萬、犬隻沒入

相關新聞

引領跨域劇場風潮 樹德科大「綠野仙蹤外外外傳」翻轉經典

樹德科技大學表演藝術系2026年春季公演「綠野仙蹤外外外傳」明年3月在大東文化藝術中心登場，此次由導演于善敏帶領師生共同...

創新設計力 弘光科大經濟弱勢生奪國際美容技能賽金獎

弘光科技大學化妝品應用系及美髮造型設計系師生參加韓國「第二十屆K-BEAUTY 國際美容技能比賽」，獲得2大獎5金獎佳績...

崑大空間設計系水瓶打造耶誕裝置 「諾亞之樹」13日點燈

崑山科技大學空間設計系與台南歸仁基督長老教會連續8年合作，今推出全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」，13日點燈儀式。裝...

「機車王國」每年銷售70萬輛機車 HONDA贈重機給學生練技術

台灣有「機車王國」封號，全台機車超過1400萬輛，每年銷量超過70萬輛。重機生產龍頭隆陽汽車公司（HONDA）與高雄市中...

115四技二專甄選提供3.4萬個名額 創近10年新低

技專校院招生委員會聯合會今天公告115學年四技二專甄選入學簡章，一般組計提供3萬4813個名額，創下10年來新低；另外，...

首創「孕媽咪專用益生菌」 弘光科大與生泉生科合作獲國際大獎

懷孕期間的營養補充一直是準媽媽們關注的重點，由弘光科技大學與生泉生物科技公司共同研發的「零．孕媽咪專用益生菌」，便是利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。