引領跨域劇場風潮 樹德科大「綠野仙蹤外外外傳」翻轉經典

樹德科技大學表演藝術系2026年春季公演「綠野仙蹤外外外傳」明年3月在大東文化藝術中心登場，此次由導演于善敏帶領師生共同創作，以「回家」為核心隱喻，把經典世界名著綠野仙蹤加入後現代敘事、多重視角與塗鴉美學，重新詮釋這部膾炙人口的奇幻旅程。

故事設定在象徵性的魔法世界，一名農場女孩因風暴穿越時空，在尋找歸途的旅程中，與象徵愛、勇氣、智慧的三位夥伴同行，同時面臨價值分歧的2名女巫考驗，作品透過一連串試煉映照青年世代在自我探索、選擇與生命議題上的思辨，回應「回到哪裡、成為什麼樣的自己」。

舞台呈現方面，結合音樂、街舞、戲劇、歌唱與影像，展現高度跨域的製作形式，國立台南藝術大學應用音樂學系教授劉聖賢打造全新原創音樂，以流行旋律結合戲劇張力，搭配塗鴉風舞台、燈光與服裝，打造兼具奇幻與象徵的沉浸式空間，反映近年劇場教育向多媒體融合發展趨勢。

樹德科大校長王昭雄強調，這次製作不僅是一部學生劇作，更是學校創意教育成果縮影，他指出，導演于善敏在音樂與劇場的跨界實力有目共睹，曾率領「葛利合唱團」於法國世界合唱大賽勇奪3金，也讓製作更具整合能量，每一次討論與排練，都是學生向專業靠近的一步，這也是大學教育最寶貴的價值。

校方表示，這次演出是藝術教育、跨域實作與文化創新的集體實驗，呈現跨界形式兼具娛樂性與藝術性的魅力，公演日期3月27日、28日在大東文化藝術中心登場，1月16日前購票享75折早鳥優惠，亦提供團體票折扣。 「綠野仙蹤外外外傳」打造沉浸式奇幻舞台，描述主角努力克服困難踏上「回家」旅程。圖／樹德科技大學提供 「綠野仙蹤外外外傳」打造沉浸式奇幻舞台，描述主角努力克服困難踏上「回家」旅程。圖／樹德科技大學提供 「綠野仙蹤外外外傳」打造沉浸式奇幻舞台，描述主角努力克服困難踏上「回家」旅程。圖／樹德科技大學提供

