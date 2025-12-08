創新設計力 弘光科大經濟弱勢生奪國際美容技能賽金獎

弘光科技大學化妝品應用系及美髮造型設計系師生參加韓國「第二十屆K-BEAUTY 國際美容技能比賽」，獲得2大獎5金獎佳績。5名獲得金獎的學生皆為領取弘愛築夢助學金的經濟不利學生，在時尚彩妝設計、新娘彩妝設計、睫毛設計、創意染髮設計、時尚創意剪髮上，展現出突破框架獨創設計力。

妝品系助理教授劉美鈴、美髮系助理教授黃翠如日前赴韓國參加「第二十屆K-BEAUTY 國際美容技能比賽」，分別獲得職業組創意彩妝設計、創意染髮設計組大獎（也稱為大賞），兩人把5名學生精心設計製作的作品，帶去參加靜態組比賽。

妝品系大三學生黃雅柔、陳萱、林宇少，分別在學生組時尚彩妝設計、新娘彩妝設計、睫毛設計奪得金獎；美髮系大二學生涂巧芸、沈文凱，也分別在創意染髮設計、時尚創意剪髮拿到金獎。

黃雅柔得獎作品為「花網共生」，她說，眼妝設計為綠色，訴求為自然，再運用噴槍、蕾絲，在眼睛兩側噴出花網狀科技藍彩妝，傳達一種自然與科技共生的獨特妝感，她很意外能夠拿到這麼好的成績。

陳萱表示，模特兒五官立體極具個性美，因此，在設計獲得金獎新娘彩妝設計作品時，捨棄韓系、日系風格，以粉紫加上黑色、咖啡色來突顯獨特的個性美。林宇少奪得睫毛設計作品「異星裂寄」，利用毛線、亮片、串株設計出奇幻感睫毛，她說，自己喜歡不按牌理出牌，很驚訝評審可以接受這種跳脫框架的設計，給出金獎好成績。

宇宙爆炸科幻圖片也能成為髮型創意來源！涂巧芸指出，獲得創意染髮設計金獎作品，構思靈感來自「宇宙爆炸」圖片中各種層次的紅色火焰，經過數次調整，才掌握住最佳色澤，再運用髮膠、髮夾夾出爆炸瞬間各種黑色不明物質爆飛線條。

沈文凱時尚創意剪髮得獎作品造型搶眼、色彩絢麗細膩，他說準備參賽作品時，反覆思索什麼樣作品能讓評審移不開目光，為呈現絢麗色彩，他採取先剪出初步造型，染色再修剪的作法，不斷反覆修改調整，很高興用心被評審看見。

劉美鈴、黃翠如表示，這場賽事來自亞洲各國高手雲集，學生表現亮眼，令兩人在賽場感到與有榮焉。雖然出國參賽可以申請到部份經費補助，但對經濟不利的學生來說，仍是一筆不小負擔，因此，兩人鼓勵學生先參加靜態賽事，未來有機會再進一步挑戰需要帶模特兒到場的現場賽。

