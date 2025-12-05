崑大空間設計系水瓶打造耶誕裝置 「諾亞之樹」13日點燈

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大空設系與歸仁基督長老教會8年合作，今推出全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」，訂13日點燈儀式。圖／空設系提供
崑大空設系與歸仁基督長老教會8年合作，今推出全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」，訂13日點燈儀式。圖／空設系提供

崑山科技大學空間設計系與台南歸仁基督長老教會連續8年合作，今推出全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」，13日點燈儀式。裝置以「生命保存與地球循環」為核心，以飲用水瓶裝入有顏色的液體組構成通透的垂直方舟意象，象徵生命的延續、自然的再生與人類對永續的承擔。

空設系表示，以再生材質打造的這株「諾亞（方舟）之樹」，展現環境議題設計教育力，作品由學生團隊全程設計到施工操作，由指導老師吳基正帶領完成，創作靈感源自書籍「創世紀」中的諾亞方舟寓言，在洪水吞沒世界之際，方舟保留了所有生命的種子，設計團隊將此寓言轉化為當代環境語彙，以「樹」象徵生命再生，以「水瓶」象徵文明結構，打造一艘垂直升起的生命方舟。

指導老師吳基正表示，整體結構以透明飲用水瓶堆疊，瓶中灌注不同濃度的色水，呈現自下而上逐層變化的生命譜系，底層藍、綠、黃，象徵水、植物、陽光的起源。中層橙與紅代表動物與人類的生命溫度。頂層無色透明，象徵氣體、雲霧與呼吸，並指向生命最純粹的狀態。

而光線穿透瓶體時，色水與日光交錯反射，使整體呈現出如同呼吸般的光影律動，讓此耶誕樹不只是節慶裝置，更成為一座富含寓意的環境藝術。

吳基正表示，設計是公共責任，也是與自然的持續對話，今年作品的核心不在「造型」，而在於「反思與回應」，水瓶是現代文明最普遍的現成物，也是我們對水資源依賴的象徵，當它被重新建構為一棵樹，它就從日常垃圾轉化為生命容器，提醒我們資源有限，生命循環無限。

他說，學生創作必須親手處理材料、調整顏色、規劃結構、測試安全，並在教會場域反覆驗證設計可行性。期待學生理解，設計是關於人、關於環境、關於責任，作品完成並不是終點，而是與社區、與環境共同調整的開始。

空設系主任張郁靂指出，與歸仁教會8年累積合作，已成系上重要教學特色，該裝置正是「做中學」精神在真實場域的最佳展現，學生不只在教室畫圖，而是在現場面對真實材料、尺寸與限制，是真正的社區使用者。

而從早期的空間改造，到近年的耶誕裝置與環境藝術，「做中學」讓學生理解設計者在社會中的角色與影響力。「諾亞（方舟）之樹」是相當典型的案例，完整體現循環永續與公共參與創作等當代設計的重要議題，學生也能透過這次合作真正學習並落實相關理念。

全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」，訂13日點燈儀式。圖／空設系提供
全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」，訂13日點燈儀式。圖／空設系提供
耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」。圖／空設系提供
耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」。圖／空設系提供
崑大空設系師生打造全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」，訂13日點燈儀式。圖／空設系提供
崑大空設系師生打造全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」，訂13日點燈儀式。圖／空設系提供
全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」。圖／空設系提供
全新耶誕裝置作品「諾亞（方舟）之樹」。圖／空設系提供

設計 永續

