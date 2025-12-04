「機車王國」每年銷售70萬輛機車 HONDA贈重機給學生練技術

台灣有「機車王國」封號，全台機車超過1400萬輛，每年銷量超過70萬輛。重機生產龍頭隆陽汽車公司（HONDA）與高雄市中山工商簽訂合作備忘錄（MOU），大手筆致贈1輛市價逾50萬元的全新重型機車給師生上課。校方說，明年將開設「城市節能自駕班」，導入自動駕駛與智慧車輛技術，協助學生提前掌握未來趨勢。

中山工商指出，HONDA在台灣大型重機市場高居銷售冠軍，今年首度與中山工商簽訂合作備忘錄，隆陽汽車經理蘇文淋、廠長薛竣傑3日帶著Honda X-ADV 750全新重型機車到學校，致贈給學校課程使用。

蘇文淋表示，中山工商汽車科在實習設備，汽車、重機、機車等實車，以及引擎部件都相當齊備，未來樂意提供相關教育訓練，並在維修保固方面提供技術指導與支援，針對協同教學、課程開發等領域進行深入合作。

中山工商校長李昱平說，台灣每年機車銷售量逾70萬輛，技術人才需求龐大，學生必須「學用合一」才能符合產業所需，非常感謝HONDA，讓學生能在最真實的設備中學習，這是提升職業教育之中最關鍵的力量。

校方說，因應人工智慧技術，明年115學年度將開設「城市節能自駕特色課程」導入自動駕駛、智慧車輛技術等新興課程，協助學生掌握最新科技趨勢。 隆陽汽車公司（HONDA）與高雄市中山工商簽訂合作備忘錄（MOU），致贈1輛市價逾50萬元的全新重型機車給師生上課。圖／校方提供

