115四技二專甄選提供3.4萬個名額 創近10年新低

技專校院招生委員會聯合會今天公告115學年四技二專甄選入學簡章，一般組計提供3萬4813個名額，創下10年來新低；另外，青年儲蓄帳戶組則提供155個名額。

技專招聯會表示，115四技二專甄選入學簡章於即日起開放下載查詢，並於12月11日發售紙本簡章，招生簡章各為工本費70元。考生可至技專校院招生委員會聯合會網站「簡章個人購買系統」訂購，或至19個代售服務學校現場購買。

技專招聯會也指出，今年採「青年儲蓄帳戶組」、「一般組」分組聯合招生，青年儲蓄帳戶組共計20校104個系科組與學程，提供155個招生名額；一般組則有120校2659個系科組提供3萬4813個招生名額。

又配合教育部推動行政院培育數位人才目標，技專招聯會也指出，115學年度提供728名半導體、AI、機械領域系所擴充招生名額，納入四技二專甄選入學相關科系一般組一般生名額招生。

另外，技專招聯會也表示，115學年四技二專日間部聯合登記分發入學招生，則有69校、2,300系科組，預定招收一般生9899名，由各校系科組自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績採計權重，共同科目國文、英文、數學權重為1至2倍間，專業科目一、專業科目二權重為2至3倍之間。

