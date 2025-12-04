四技二專統測5日起報名 全面開放冷氣試場
115學年四技二專統一入學測驗將於115年4月25日至26日舉行，114年12月5日至17日受理報名；考生一律安排在冷氣試場應試，有個別需求者，須於報名時申請非冷氣試場。
技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿指出，115學年四技二專統一入學測驗考試日期為115年4月25日至26日；為維護考生權益，籲請社會各界避開於考試當日辦理遊行活動。
115學年四技二專統一入學測驗報名日期，為114年12月5日上午9時至12月17日下午5時，受理學校集體網路報名及個別網路報名；無論集體報名或個別報名，考生務必確認自己欲報考的群類別及考科，報名截止後不得要求修改，115年1月2日中午12時開放考生查詢報名結果及確認。
測驗中心提醒，有意報考四技二專的考生，必須先行瞭解各招生入學管道（或學校）的相關規定，及志願校系採計的科目，以免因未報考某些科目而影響選填志願。
四技二專考生一律安排在冷氣試場應試（以設定於攝氏26至28度為原則），有個別需求的考生，須於報名時申請在非冷氣試場應試，報名期限截止後，不得以任何理由變更試場。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言