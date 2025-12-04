四技二專統測5日起報名 全面開放冷氣試場

快訊

中央社／ 台北4日電

115學年四技二專統一入學測驗將於115年4月25日至26日舉行，114年12月5日至17日受理報名；考生一律安排在冷氣試場應試，有個別需求者，須於報名時申請非冷氣試場。

技專校院入學測驗中心今天發布新聞稿指出，115學年四技二專統一入學測驗考試日期為115年4月25日至26日；為維護考生權益，籲請社會各界避開於考試當日辦理遊行活動。

115學年四技二專統一入學測驗報名日期，為114年12月5日上午9時至12月17日下午5時，受理學校集體網路報名及個別網路報名；無論集體報名或個別報名，考生務必確認自己欲報考的群類別及考科，報名截止後不得要求修改，115年1月2日中午12時開放考生查詢報名結果及確認。

測驗中心提醒，有意報考四技二專的考生，必須先行瞭解各招生入學管道（或學校）的相關規定，及志願校系採計的科目，以免因未報考某些科目而影響選填志願。

四技二專考生一律安排在冷氣試場應試（以設定於攝氏26至28度為原則），有個別需求的考生，須於報名時申請在非冷氣試場應試，報名期限截止後，不得以任何理由變更試場。

