快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

首創「孕媽咪專用益生菌」 弘光科大與生泉生科合作獲國際大獎

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
弘光科大食科系教授蔡政志（站立者）長期從事益生菌與功能性食品研究。圖／弘光科大提供
弘光科大食科系教授蔡政志（站立者）長期從事益生菌與功能性食品研究。圖／弘光科大提供

懷孕期間的營養補充一直是準媽媽們關注的重點，由弘光科技大學與生泉生物科技公司共同研發的「零．孕媽咪專用益生菌」，便是利用台灣原創專利菌株NBM01（植物乳桿菌種植物乳桿菌亞種），成為首款專為孕婦設計並獲國際認證的益生菌產品；在第15屆亞洲乳酸菌研討會中榮獲「創新產品優等獎」，為台灣本土菌株研究在國際舞台上贏得高度肯定。

弘光科技大學食品科技系教授蔡政志帶領團隊，開發出台灣原創專利菌株NBM01（植物乳桿菌種植物乳桿菌亞種），是研究團隊經過多年努力，從超過1000種菌株中精心篩選出的優質菌株，蔡政志指出，這株益生菌具有優異的環境耐受特性，能夠通過胃酸與膽鹽的嚴苛考驗，順利抵達腸道並保持高度活性。

「為什麼孕婦需要專用益生菌？」弘光科大營養系副主任王涵表示，許多孕婦並不清楚腸道其實是體內的第一道防線，這款專為備孕、懷孕及產後媽媽設計的益生菌產品，能溫和守護媽咪和寶寶的健康，同時具備排除重金屬的獨特功能，在維持代謝平衡與促進腸道健康方面，展現高度應用潛力，也為孕期營養補充開創全新方向，提供孕期與產後所需的關鍵營養支持，更是孕期自我照顧的重要策略。

目前NBM01已取得中華民國、日本、澳洲、中國、馬來西亞等五國專利，充分展現其技術設計在國際間的應用價值，為孕期營養補充提供更多可能性，而「零．孕媽咪專用益生菌」，除建立穩定的腸道環境與充足的營養條件，並且具備遠離重金屬威脅、補充葉酸營養、維護腸道健康等三大核心功能，幫助胎兒神經系統健康發育。

弘光科大食科系教授蔡政志（左）帶領團隊開發專利菌株NBM01，與業者合作應用於孕媽咪專用益生菌，榮獲第創新產品優等獎。圖／弘光科大提供
弘光科大食科系教授蔡政志（左）帶領團隊開發專利菌株NBM01，與業者合作應用於孕媽咪專用益生菌，榮獲第創新產品優等獎。圖／弘光科大提供

益生菌 設計 專利

延伸閱讀

嘉市孕婦腹痛急產 寶寶等不及消防員梯間順利接生

女嬰出生臀部有直徑16公分的瘤 醫一路陪伴孕婦到切除

陸軍攜弘光科大打造「無人機軍團」 國軍啟動史上最強產學軍聯盟

吃優格最佳時機曝，早吃晚吃效益不同！搭這些食物一起吃效果翻倍

相關新聞

首創「孕媽咪專用益生菌」 弘光科大與生泉生科合作獲國際大獎

懷孕期間的營養補充一直是準媽媽們關注的重點，由弘光科技大學與生泉生物科技公司共同研發的「零．孕媽咪專用益生菌」，便是利用...

亞洲第一在台東！公東高工雙金封王 校友用汗水寫下榮耀

2025亞洲技能競賽（WorldSkills Asia Taipei 2025）昨在台北南港展覽館熱鬧登場，台東的公東高...

協志工商校地活化有希望 縣府將打造美術館2028年開館

協志工商2022年停辦，原擬將校地捐給中正大學，但因結構補強、違建拆除約需1億元，雙方合作告吹，轉由縣府接手，縣長翁章梁...

崑大空設系「地空膠囊」活化龍崎地景 獲紅點設計概念獎

崑山科大空間設計系碩二生林佳妤、畢業生黃傳懿、王博翰以「地空膠囊」為題創作地景藝術，日前獲紅點設計概念獎。作品源自202...

二林工商2校友發光 奪國際技能競賽亞洲盃砌磚、漆作雙金

彰化縣二林工商2名校友施勝華與洪錦瑋參加國際技能競賽亞洲盃一舉拿下砌磚與漆作雙金牌，目前就讀於雲林科技大學的施勝華說，還...

「網路世代」以黑白語彙詮釋未來孤獨 弘光科大學生奪設計大賽金獎　

弘光科技大學文化設計與行銷系大二學生王郁棋從278件大專組作品中脫穎而出，奪第四屆群馥盃圖案設計大賽金獎，競賽要求入圍者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。