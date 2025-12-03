首創「孕媽咪專用益生菌」 弘光科大與生泉生科合作獲國際大獎
懷孕期間的營養補充一直是準媽媽們關注的重點，由弘光科技大學與生泉生物科技公司共同研發的「零．孕媽咪專用益生菌」，便是利用台灣原創專利菌株NBM01（植物乳桿菌種植物乳桿菌亞種），成為首款專為孕婦設計並獲國際認證的益生菌產品；在第15屆亞洲乳酸菌研討會中榮獲「創新產品優等獎」，為台灣本土菌株研究在國際舞台上贏得高度肯定。
弘光科技大學食品科技系教授蔡政志帶領團隊，開發出台灣原創專利菌株NBM01（植物乳桿菌種植物乳桿菌亞種），是研究團隊經過多年努力，從超過1000種菌株中精心篩選出的優質菌株，蔡政志指出，這株益生菌具有優異的環境耐受特性，能夠通過胃酸與膽鹽的嚴苛考驗，順利抵達腸道並保持高度活性。
「為什麼孕婦需要專用益生菌？」弘光科大營養系副主任王涵表示，許多孕婦並不清楚腸道其實是體內的第一道防線，這款專為備孕、懷孕及產後媽媽設計的益生菌產品，能溫和守護媽咪和寶寶的健康，同時具備排除重金屬的獨特功能，在維持代謝平衡與促進腸道健康方面，展現高度應用潛力，也為孕期營養補充開創全新方向，提供孕期與產後所需的關鍵營養支持，更是孕期自我照顧的重要策略。
目前NBM01已取得中華民國、日本、澳洲、中國、馬來西亞等五國專利，充分展現其技術設計在國際間的應用價值，為孕期營養補充提供更多可能性，而「零．孕媽咪專用益生菌」，除建立穩定的腸道環境與充足的營養條件，並且具備遠離重金屬威脅、補充葉酸營養、維護腸道健康等三大核心功能，幫助胎兒神經系統健康發育。
