亞洲第一在台東！公東高工雙金封王 校友用汗水寫下榮耀

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
公東高工校友陳祈聖在2025亞洲技能競賽拿下「家具木工」金牌。圖／公東高工提供
2025亞洲技能競賽（WorldSkills Asia Taipei 2025）昨在台北南港展覽館熱鬧登場，台東的公東高工再度寫下技職教育歷史新頁！代表台灣參賽的2名校友選手，在家具木工與門窗木工2大職類，以毫釐不差的技術、近乎完美的作品勇奪雙金，讓「台灣木工」在亞洲舞台上大放異彩。

校長李恭榮表示，公東高工從瑞士錫質平神父創校以來，一直以扎根台東青年、培育專業技能為使命。透過專業師資與產學合作打造完整訓練環境，如今學生在國際賽場奪金，不僅是對學校辦學理念的最好肯定，更象徵台灣技職教育的能量已走向世界。

此次賽事中，陳亮維勇奪「門窗木工」金牌、陳祈聖拿下「家具木工」金牌。2人皆出身公東高工木工與室內空間設計體系，自在校期間便接受完整且扎實的技藝訓練，從基本工具操作、精密測量、榫接結構，到家具、門窗製作與空間裝修，每一步都奠定他們站上國際舞台的深厚基礎。

指導老師羅正明主任回憶訓練過程時感性表示，2位學生從國手選拔開始就把國際賽列為目標，1年來平均每週投入超過50小時練習，模擬賽、手刨精度訓練、榫接反覆測試、作品檢測、競賽心理調整，全都不曾鬆懈。

他說，「選手的成功沒有捷徑，是他們一刀一刀、一試又一試累積出來的。我只是陪走的人，站上去的是他們的毅力。金牌不是天賦，而是一種態度」。

門窗木工金牌得主陳亮維分享表次，賽程中曾遇到材料尺寸略有誤差，讓他壓力瞬間升高，但憑藉平日無數次的模擬訓練，他穩住心情重新計算、調整工法，最終成功完成作品。他說，「老師每天都要求精準到極致，現在才明白，這面金牌真的是我們一起拚來的」。

「我是台東來的孩子，但我證明了——只要肯練，偏鄉也能站上亞洲第一。」家具木工金牌陳祈聖則形容比賽節奏緊湊、壓力爆棚，多次差點因時間不足而失誤，但心中一句「我代表的是台灣」，讓他咬牙撐住。他的作品在密合度、造型與流暢度獲評審高度肯定。

另除了青年組的亮眼成果，這屆青少年漆作裝潢職類因參賽人數不足改為表演賽，但1年級選手黃奕樺仍以專業態度完成作品，作品更登上官方活動花絮封面，為公東高工新世代寫下精彩一頁。

2025亞洲技能競賽（WorldSkills Asia Taipei 2025）昨在台北南港展覽館熱鬧登場，台東公東高工代表台灣參賽的2名校友選手，在家具木工與門窗木工2大職類，勇奪雙金，讓「台灣木工」在亞洲舞台上大放異彩。圖／公東高工提供
公東高工校友陳亮維也在2025亞洲技能競賽勇奪「門窗木工」金牌。圖／公東高工提供
金牌 家具 台東

