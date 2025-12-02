創校35年雲科大校慶首發紀念酒 搶到台酒最後一批白蘭地竟有巧合

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林科技大學將在12月6日舉辦35周年校慶大會系列活動，並首度發表35周年紀念酒，限量1200瓶，開放校友認購。圖／雲科大校友會理事長蘇振毅提供
雲林科技大學將在12月6日舉辦35周年校慶大會系列活動，校長張傳育表示，35年足以讓小孩長成成熟的大人，因此今年首度發表35周年紀念酒，限量1200瓶，開放校友認購，目前已被認購逾半數，校慶當天也邀請資深校友返校團圓，已有500多人報名。

雲林科技大學慶祝35周年校慶，今年以35載領航技職 AI再創雲科新局」為活動主題，當天將有「飛越雲夢湖」活動，校長張傳育將親自上陣以繩索飛越雲夢湖，另有減塑裸賣園遊會、校慶拋繡球、嘉年華會等活動，並將在雲泰廳迴廊展出120餘件研發成果。

張傳育表示，雲科大自創校以來始終以實作導向為核心，近年積極導入AI技術推動教學，面對全球技術革新，將持續以創新教學與產業鏈結為主軸，深化人工智慧在各領域的應用，並強化永續與科研量能。

校慶當天中午校方將舉辦校友盛宴，邀請已經畢業逾30年的校友返校團聚，並首度發表35周年紀念酒，張傳育表示，創校35年足以讓小孩長成成熟的大人，因此邀請校友回來見證學校的轉變，已有500多人報名。

校友會理事長蘇振毅表示，創校35年擴大舉行校慶活動，校長提出發想推出紀念酒，後來一起在南投酒廠發現廠方竟保存1990年釀的金香白蘭地，據台酒人員表示，當年是最後一批，35年來一直存放橡木桶裡，共有4桶，他跟校長認為該批酒剛好跟創校時間差不多，很有意義，另外選了一款威士忌原酒，共裝瓶1200瓶，讓校友典藏。

蘇振毅表示，35周年紀念酒限量發售1200瓶，已被認購逾600瓶，認購紀念酒的經費將提供學校，用作學生獎助金、急難獎助金、校友會館推動等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲林科技大學將在12月6日舉辦35周年校慶大會系列活動。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學將在12月6日舉辦35周年校慶大會系列活動，校長張傳育表示，35年足以讓小孩長成成熟的大人，因此今年首度發表35周年紀念酒，限量1200瓶，開放校友認購。記者陳雅玲／攝影
