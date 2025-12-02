雲科大35周年校慶 課程導入AI深入產學合作
雲林科技大學校長張傳育今天說，6日將迎來35週年校慶大會，今年以「35載領航技職、AI再創雲科新局」為主題，未來規劃課程中導入AI，同時老師們從事更多AI研究實際解決產業所面臨的挑戰。
雲林科技大學今天舉辦35週年校慶活動記者會，張傳育與競技啦啦隊同台開舞，為活動揭開序幕。
張傳育表示，35週年是一個重要時刻，尤其在AI時代，學校將透過AI科技及技術來帶動教學的改變及深化與產業合作，包括導入更多AI相關課程、師生從事更多AI相關研究來實際解決產業問題。
張傳育指出，今年校慶以「35載領航技職、AI再創雲科新局」為主題，系列活動從今天起登場，重頭戲校慶大會及社團嘉年華會將在6日舉行，屆時有社團熱情精彩表演，以及120項學校研發技術展示、120多個師生創意攤位的減塑裸賣園遊會及USR成果展現，邀請大家共襄盛舉。
雲林科技大學說，今年學校及校友會邀請畢業30年以上的校友回娘家，校友會與學校特別準備別具意義的紀念酒提供校友珍藏，也為學校募集資金，作為學生獎助學金、急難救助。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【2025教育專題】
