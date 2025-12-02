協志工商校地活化有希望 縣府將打造美術館2028年開館

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣協志工商校地無償捐給嘉義縣政府，未來規畫打造文化教育園區，預計2028年完成園區整建與美術館開館。圖／嘉義縣政府提供
協志工商2022年停辦，原擬將校地捐給中正大學，但因結構補強、違建拆除約需1億元，雙方合作告吹，轉由縣府接手，縣長翁章梁今與協志工商創辦人何明宗簽訂無償捐贈MOU，將由文觀局斥資1300萬元規畫文化教育園區，預計2028年完成園區整建與美術館開館。

縣長翁章梁說，協志工商校地具活化價值，未來規畫文化教育園區，包括美術館、社區大學及蒙特梭利基地，由台灣知名的年輕建築師規畫設計，另何明宗有意捐出價值數億元的多件畫作及藝術品，將評估接受部分捐贈，收藏在美術館，也讓藝術家有更多空間可運用。

文觀局表示，協志工商校地包括21筆土地，總面積計5萬6025平方公尺，還有10棟建物，因部分涉及建照及使照問題，盡可能協助活化運用，若無法補照及符合消防法規就只能拆除，目前先斥資1300萬元由設計師規畫設計，未來將再投入更多預算打造文化教育園區。

何明宗說，協志工商創校56年，培育6萬多名畢業生，堅持取之社會、用之社會原則，無償捐贈校地給嘉義縣政府，希望成立美術館，提升地方文化教育水平，他也決定捐出160幅油畫創作及數千件終生收藏名畫及文物，包括林玉山、楊三郎畫作，作為典藏展示之用。

何明宗出生於民雄鄉，現年86歲。他在31歲時創辦協志工商，為台灣技職教育先驅，43歲獲教育部第1屆「師鐸獎」殊榮，57歲創立民雄文教基金會，推動藝文教育向下扎根。未來民雄文教基金會將進駐文化教育園區，承接縣府委託協助維持美術館營運。

嘉義縣協志工商校地無償捐給嘉義縣政府，協志工商創辦人何明宗有意捐出數千件收藏名畫及文物。記者黃于凡／攝影
嘉義縣協志工商校地無償捐給嘉義縣政府，未來規畫打造文化教育園區，預計2028年完成園區整建與美術館開館。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣協志工商校地無償捐給嘉義縣政府，縣長翁章梁（後排右三）今與協志工商創辦人何明宗（後排左三）簽訂合作意向書。記者黃于凡／攝影
