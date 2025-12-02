崑大空設系「地空膠囊」活化龍崎地景 獲紅點設計概念獎

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
空設系以龍崎老街為發想創作地景藝術作品「地空膠囊」獲紅點設計概念獎。圖／空設系提供
崑山科大空間設計系碩二生林佳妤、畢業生黃傳懿、王博翰以「地空膠囊」為題創作地景藝術，日前獲紅點設計概念獎。作品源自2020至2021年參與台南龍崎光節地景藝術，透過地景、記憶與社群參與的交織，呈現偏鄉老街文化再生的創新路徑。

德國紅點設計獎是當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一。得獎創作品「地空膠囊」(Capsule of Space and Time)設置於龍崎老街舊相館遺構，以沿山稜線排列街屋脈絡作為創作底圖。

作品取材龍崎居民1950年代以來的生活記憶，將地形剖面木板化為耆老們描繪故事的畫板，並以周邊山野植物所得顏料創作，長者的筆跡如同重現的影像，片片木板在空間中排列，如同相館櫥窗中重新被點亮的照片。

作者林佳妤表示，作品完成後，儼然成為一座居民與學生共同完成的新門面，在光節期間重新點燃龍崎曾經的夜燈，為老街再生提供跨世代共作的文化策略。

林佳妤表示，收到獎狀時內心充滿喜悅、安心與感謝，她說，「地空膠囊」起於對地方的理解與陪伴，她回憶在空山祭期間走入龍崎社區，以田野踏查和訪談累積對地方的理解，龍崎不是被遺忘，而是等待被理解。因此，作品不只是裝置，更是封存街區記憶並再度開啟的容器，將居民的生命經驗化為可被看見的文化敘事。

林佳妤感謝空設系讓她有勇氣從課堂走進真實場域，「理解材料、理解文化、理解人，只要慢慢把故事說完、把工作做好，它就會成為一盞燈。」

指導老師郭一勤指出，希望學生能真正去看、去聽、去和人一起生活，而不是單向地把「設計套用到土地上。」他強調，「地空膠囊」的價值不在作品外觀是否新穎，而在其建立於長時間陪伴與尊重地方的層次之上，體現學生對社群的敏感度、耐心與倫理。

空設系主任張郁靂表示，這次師生作品獲獎，是系上長年推動在地實踐式教育的累積成果，更展現出系上教育理念的核心精神，設計若要走到世界，就必須先扎根於土地，希望學生從地方長者的故事中，發現建築與空間背後的倫理、文化脈絡與生活智慧，他也肯定學生在創作中展現的責任感與敏銳洞察，不僅完成了一件作品，更帶回了一段足以啟發後進的地方經驗。

空設系張郁靂主任(右)肯定學生表現，與得獎學生林佳妤(左)合影。圖／空設系提供
空設系與當地耆老合作，採集作物編織。圖／空設系提供
參與農村共創的耆老一起走入自己的作品中，堆疊屬於老屋的新記憶。圖／空設系提供
參與作品的研究生林佳妤(左)和黃傳懿(右)於「地空膠囊」裝置前討論創作細節。圖／空設系提供
