快訊

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

立院三讀！汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」 電車將納入

台南護專校長黃美智任期將滿 教部徵校長候選人

中央社／ 台北2日電

國立台南護理專科學校校長黃美智任期將於115年7月31日屆滿，教育部近日公開徵求台南護專第8任校長候選人，即日起受理推薦。

根據教育部新聞訊息指出，台南護理專科學校校長候選人應符合教育人員任用條例第8條及相關法令的任用資格，就任時須未滿65歲，並具「學術成就與聲望」、「高尚品德情操及前瞻性之教育理念」、「協調、溝通、規劃之行政能力」、「處事公正並超越黨派利益」等條件。

台南護專校長候選人除了自我推薦，也可由國內大專校院副教授以上編制內專任教師10人以上連署推薦，或由國內外學術研究機構副研究員以上研究人員10人以上連署推薦、台南護專畢業校友20人以上連署推薦，候選人相關書面資料應於115年1月2日下午5時前寄達教育部人事處。

教育部表示，台南護專校長遴選預定115年1月中旬前初審投件者資格，2月上旬至3月上旬審查校長候選人資格，3月下旬至4月下旬公告校長候選人名單，5月底前邀請校長候選人簡報治校理念並進行詢答，以遴定新任校長人選。

延伸閱讀

普通高中8學分「專技教師」 教育部公告6科目適用

教育部生理用品計畫2周年 學團調查：取用不易、3成學生不知該政策

營養午餐專法已討論5年 立委批行政院至今未送草案

教育部推大專校院宿舍設「婚育房」 每房補助5萬元

相關新聞

崑大空設系「地空膠囊」活化龍崎地景 獲紅點設計概念獎

崑山科大空間設計系碩二生林佳妤、畢業生黃傳懿、王博翰以「地空膠囊」為題創作地景藝術，日前獲紅點設計概念獎。作品源自202...

協志工商校地活化有希望 縣府將打造美術館2028年開館

協志工商2022年停辦，原擬將校地捐給中正大學，但因結構補強、違建拆除約需1億元，雙方合作告吹，轉由縣府接手，縣長翁章梁...

二林工商2校友發光 奪國際技能競賽亞洲盃砌磚、漆作雙金

彰化縣二林工商2名校友施勝華與洪錦瑋參加國際技能競賽亞洲盃一舉拿下砌磚與漆作雙金牌，目前就讀於雲林科技大學的施勝華說，還...

「網路世代」以黑白語彙詮釋未來孤獨 弘光科大學生奪設計大賽金獎　

弘光科技大學文化設計與行銷系大二學生王郁棋從278件大專組作品中脫穎而出，奪第四屆群馥盃圖案設計大賽金獎，競賽要求入圍者...

台科大「王復民團隊」合作電動機車大廠 首創電池健康監測平台

國內首創「電池健康監測與預警平台」能在電動機車電池異常時發出警訊，國立台灣科技大學應用科技研究所特聘教授王復民帶領的團隊...

校園新鮮事／東專發明「幫寶識」 當偏鄉健康守門員

偏鄉交通及醫療資源不足，嬰兒回診困難，多由家長以寶寶手冊中「大便色卡」判別孩子健康風險，但因印刷色差等因素，判讀容易誤差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。