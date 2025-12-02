台南護專校長黃美智任期將滿 教部徵校長候選人

國立台南護理專科學校校長黃美智任期將於115年7月31日屆滿，教育部近日公開徵求台南護專第8任校長候選人，即日起受理推薦。

根據教育部新聞訊息指出，台南護理專科學校校長候選人應符合教育人員任用條例第8條及相關法令的任用資格，就任時須未滿65歲，並具「學術成就與聲望」、「高尚品德情操及前瞻性之教育理念」、「協調、溝通、規劃之行政能力」、「處事公正並超越黨派利益」等條件。

台南護專校長候選人除了自我推薦，也可由國內大專校院副教授以上編制內專任教師10人以上連署推薦，或由國內外學術研究機構副研究員以上研究人員10人以上連署推薦、台南護專畢業校友20人以上連署推薦，候選人相關書面資料應於115年1月2日下午5時前寄達教育部人事處。

教育部表示，台南護專校長遴選預定115年1月中旬前初審投件者資格，2月上旬至3月上旬審查校長候選人資格，3月下旬至4月下旬公告校長候選人名單，5月底前邀請校長候選人簡報治校理念並進行詢答，以遴定新任校長人選。

