二林工商2校友發光 奪國際技能競賽亞洲盃砌磚、漆作雙金
彰化縣二林工商2名校友施勝華與洪錦瑋參加國際技能競賽亞洲盃一舉拿下砌磚與漆作雙金牌，目前就讀於雲林科技大學的施勝華說，還是常會回來母校建築科的訓練場地持續練習，也勉勵學弟妹，技能比賽是耐力賽，「每天多堅持一點，就會看到更好的自己。」
國際技能競賽亞洲盃近日在台北南港展覽館登場，聚集多國技職高手競賽，二林工商至今已培育出多位國手，今年更一次產出3位國手，但因本次亞洲盃因職種限制，最終只有2位選手代表台灣登場，也表現傑出拿下雙金。
在砌磚職種勇奪金牌的施勝華是二林工商裝潢技術科校友，在國手訓練營中也極獲裁判長讚賞，施勝華說，二林工商的訓練場地「就像他永遠的基地」，不僅給他最完整的設備，更給他最重要的精神支柱，他很感謝老師們常犧牲假日來指導他。
漆作裝潢金牌得主洪錦瑋則是今年畢業於室內空間設計科，也就讀雲科大，他說，受訓期間感到課業與備賽雙重壓力，他就會回到室設科熟悉的環境重新調整心情。很感謝老師們以往給予大量實作機會，練就他後來在國際舞台上能保持冷靜與精準。
他也鼓勵學弟妹「漆作很多細節很磨人，可是越細的東西越能看出你有沒有把心放進去。而態度也會決定你的高度。」
亞洲盃指導老師室設科主任黃晨琬表示，漆作與砌磚都是「越細越難、越難越能看出功底」的職類，學生不僅要技術精準，更要具備抗壓、穩定與臨場判斷力。
實習主任黃秋柑說，二林工商長期深耕技能教育，從基礎訓練到國際競賽培育，從不跳過紮根的重要環節，不論設計、漆作或建築技術，皆已建立成熟完整的訓練系統，「今年雙金，是學生努力、老師堅持、學校投入共同累積的成果。」
校長丁志昱說，看到學生在國際舞台上以二林之名、台灣之名站上最高點，是身為教育者最深的感動。這兩面金牌，是孩子們用汗水換來的故事。更重要的是，他們讓世界再次看見台灣技職教育的力量。學校會持續投入設備與師資，讓更多孩子擁有追夢的舞台。
