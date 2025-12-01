「網路世代」以黑白語彙詮釋未來孤獨 弘光科大學生奪設計大賽金獎　

弘光科技大學文化設計與行銷系大二學生王郁棋從278件大專組作品中脫穎而出，奪第四屆群馥盃圖案設計大賽金獎，競賽要求入圍者現場說明設計美學與商品可行性，競爭激烈；王郁棋的作品「網路世代」詮釋虛實交錯的當代孤獨感，獨特美學與高度量產可行性，展現性專業創新設計實力。

文化設計系競賽組組長許伯豪與助理教授宋智皓共同指導王郁棋參賽。兩人表示，這屆競賽共吸引大專組19所學校278件作品參賽，從中挑選優秀作品20 件入圍決賽，決賽必須現場進行作品設計美學、商品可行性說明，王郁琪在激烈競爭中展現壓倒性實力，打敗來自視覺設計、服裝設計與時尚領域校系選手。

王郁棋說，很意外也很高興自己能拿到金獎這麼好的成績。這次設計大賽的主題為「未來」，她以作品「網路世代」來銓釋為主題，表現人們在虛擬世界中追求連結卻日漸孤立的現象。嘗試將抽象數據轉化為視覺語言，用手機螢幕上方的顯示訊號格線來設計印花，在極簡的黑白矩形中，呈現科技便利下的冷靜與疏離。

作品運用密集且重複的黑白垂直矩形，營造強烈的動態感和視覺殘影。圖案的連續性暗示著資訊流的永不停止，如同「網路世代」般資訊爆炸、永不間斷。行動數據訊號代表著「網路世代」對外的連結，包括數據加密、傳輸和解碼，希望透過印花符碼，提醒大家停下腳步思考真實交流與自我存在的價值，反思科技帶來的依賴與距離。

王郁棋說，純黑白設計極大地簡化印刷和製造過程，減少色差問題，無論是數位印刷、絲網印刷或電繡編織，都能以最低的油墨或染料成本實現最高度的圖案還原，符合大規模、低耗能的量產需求。而且四方連續圖結構的重複性和無縫性使其能無限延伸，完美適用於各類產品表面。

宋智皓分析，這項比賽作品設計美學佔60%、商品可行性佔40%，除了設計的創意性、語彙的建立外，為了培育印花人才，商品商業化的可行性也是評審評分的重要考量，王郁棋的作品圖像非常中性，在大眾流行的接受度會比較高，在商品應用上可以更為廣泛多元。

