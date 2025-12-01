快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

台科大「王復民團隊」合作電動機車大廠 首創電池健康監測平台

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台科大特聘教授王復民榮獲「第22屆有庠綠色科技創新獎」出席頒獎典禮。圖／台科大提供
台科大特聘教授王復民榮獲「第22屆有庠綠色科技創新獎」出席頒獎典禮。圖／台科大提供

國內首創「電池健康監測與預警平台」能在電動機車電池異常時發出警訊，國立台灣科技大學應用科技研究所特聘教授王復民帶領的團隊與國內一線電動機車大廠合作，以創新的電池安全技術與高分子材料設計，重新定義綠能儲存的安全標準。

王復民團隊的研究成果已應用於國內共享電池業者的監控系統，運用大數據與電化學量測技術，與台灣一線電動機車大廠合作建立國內首套「電池健康監測與預警平台」，能在異常升溫或電阻突增前即發出警訊，讓電池「用得久、用得安心」。王復民形容「我們希望電池在出現問題時，不是爆炸，而是靜靜地離開人世。」

王復民團隊所開發的系統，透過大量數據分析，追蹤電池在充放電、電壓與阻抗變化等參數下的健康狀況，並結合統計模型預測異常，研究核心在於「如何讓能量安全釋放、而非爆炸反應」，技術關鍵結合聚合物電解質設計與熱管理控制。團隊也在國內電動機車品牌的電池網絡中驗證技術，包括隨機抽樣檢測、在役健康調整與短路預測演算法，使系統能自動調整充放電策略，並提前預防事故。

王復民強調，產學合作的最大價值在於雙向學習，學界能獲得真實環境數據，業界則提升產品安全與壽命。這項合作也讓學生能直接參與實務專案，將電化學理論轉化為工程應用。

王復民早年於工研院從事電池與聚合物電解質研究，2010年起任教台科大，持續深耕鋰電池安全與續航議題。他開發的「In-situ」即時觀測技術，能在電池運作中觀察內部化學變化，提前預測老化與安全風險，目前已分析上百萬顆電池的資料，未發現安全疑慮。台科大表示，這項成果也讓台灣成為全球少數能進行「百萬級電池安全監測」的國家，並樹立產學合作的新標竿。王復民認為，該技術未來將持續拓展至無人機、潛艇與穿戴式裝置等領域。

電池 電動機車 團隊

延伸閱讀

聯發科第8屆智在家鄉競賽 野球革命團隊獲百萬獎金

經典BMW 2002換魂！改裝電動變身「2002te」登上拍賣市場

國精化獲CCL大廠追單

中碳搶半導體、電池商機

相關新聞

「網路世代」以黑白語彙詮釋未來孤獨 弘光科大學生奪設計大賽金獎　

弘光科技大學文化設計與行銷系大二學生王郁棋從278件大專組作品中脫穎而出，奪第四屆群馥盃圖案設計大賽金獎，競賽要求入圍者...

台科大「王復民團隊」合作電動機車大廠 首創電池健康監測平台

國內首創「電池健康監測與預警平台」能在電動機車電池異常時發出警訊，國立台灣科技大學應用科技研究所特聘教授王復民帶領的團隊...

校園新鮮事／東專發明「幫寶識」 當偏鄉健康守門員

偏鄉交通及醫療資源不足，嬰兒回診困難，多由家長以寶寶手冊中「大便色卡」判別孩子健康風險，但因印刷色差等因素，判讀容易誤差...

正修科大年度畢業公演「我的海底隊友」 吸千名幼保師生觀賞

正修科技大學幼兒保育系畢業公演「我的海底隊友」今天登場，吸引近千名幼兒園、托嬰中心與高中職幼保科師生觀賞，這齣戲劇集結近...

從樂高迷走向世界木工金牌 他喊技職不是退而求其次的選擇

25歲的陳詩凱對空間、3D結構特別感興趣，自幼就喜歡樂高與魔術方塊，後就讀技高嶄露木藝天份，曾經連續2年獲得教育部「技職...

崑山科大獲台灣永續大學獎3大獎 展現典範永續實力

台灣永續能源研究基金會(TAISE)舉辦「台灣永續大學獎」評選，昨天頒獎。崑山科技大學在四大獎項中拿下「永續綜合績效獎」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。