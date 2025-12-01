台科大「王復民團隊」合作電動機車大廠 首創電池健康監測平台

國內首創「電池健康監測與預警平台」能在電動機車電池異常時發出警訊，國立台灣科技大學應用科技研究所特聘教授王復民帶領的團隊與國內一線電動機車大廠合作，以創新的電池安全技術與高分子材料設計，重新定義綠能儲存的安全標準。

王復民團隊的研究成果已應用於國內共享電池業者的監控系統，運用大數據與電化學量測技術，與台灣一線電動機車大廠合作建立國內首套「電池健康監測與預警平台」，能在異常升溫或電阻突增前即發出警訊，讓電池「用得久、用得安心」。王復民形容「我們希望電池在出現問題時，不是爆炸，而是靜靜地離開人世。」

王復民團隊所開發的系統，透過大量數據分析，追蹤電池在充放電、電壓與阻抗變化等參數下的健康狀況，並結合統計模型預測異常，研究核心在於「如何讓能量安全釋放、而非爆炸反應」，技術關鍵結合聚合物電解質設計與熱管理控制。團隊也在國內電動機車品牌的電池網絡中驗證技術，包括隨機抽樣檢測、在役健康調整與短路預測演算法，使系統能自動調整充放電策略，並提前預防事故。

王復民強調，產學合作的最大價值在於雙向學習，學界能獲得真實環境數據，業界則提升產品安全與壽命。這項合作也讓學生能直接參與實務專案，將電化學理論轉化為工程應用。

王復民早年於工研院從事電池與聚合物電解質研究，2010年起任教台科大，持續深耕鋰電池安全與續航議題。他開發的「In-situ」即時觀測技術，能在電池運作中觀察內部化學變化，提前預測老化與安全風險，目前已分析上百萬顆電池的資料，未發現安全疑慮。台科大表示，這項成果也讓台灣成為全球少數能進行「百萬級電池安全監測」的國家，並樹立產學合作的新標竿。王復民認為，該技術未來將持續拓展至無人機、潛艇與穿戴式裝置等領域。

