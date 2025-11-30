校園新鮮事／東專發明「幫寶識」 當偏鄉健康守門員
偏鄉交通及醫療資源不足，嬰兒回診困難，多由家長以寶寶手冊中「大便色卡」判別孩子健康風險，但因印刷色差等因素，判讀容易誤差，導致錯失黃金治療期。國立台東專科學校對此開發出「幫寶識」智慧健康預警系統與方法，奪下「2025 IIIC國際創新發明競賽」金牌，讓偏鄉孩子也能獲得早篩機會。
台東縣原住民多，據醫學研究，阿美族盛行蠶豆症，加上東亞常見的基因變異，新生兒容易出現延遲性黃疸。由於孩子採血不易、回診頻率受限，醫師多請家長利用「大便色卡」監測孩童膽汁滯留與膽道閉鎖情形，不過色差、光線與褪色問題常造成誤判。
台東專科資訊管理科鑑於部落醫療需求，科主任林國豪帶邱竑仁、陳濟恩、傅堃哲3名二專生開發出「幫寶識：一種基於嬰兒糞便影像辨識之大便色卡智慧健康預警系統與方法」，只要拍下嬰兒糞便即可透過AI影像辨識技術比對顏色並預警健康風險。
參與研發的太魯閣族學生說，不少族人面對新生兒黃疸很焦慮，因此想做出「原鄉也用得起」的科技工具。另有成員說「手機裡第一次存滿大便照片，有點害羞」。邱竑仁指研發最大的挑戰是模擬不同光線情境，過程中重拍無數次。
林國豪說，盼能與醫學中心、公衛單位合作，強化模型準確度，讓原鄉孩子在最脆弱的時刻也能擁有與醫學中心同等級的早篩機會。
