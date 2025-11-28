從原鄉到國際舞台 東專以AI守護嬰兒獲金牌

快訊

中央社／ 台東縣28日電

國立台東科學校資訊管理科團隊以AI守護偏鄉和原鄉嬰兒健康，拿下國際金牌，父母親只要用手機拍下嬰兒糞便就能判讀健康風險。

2025 IIIC國際創新發明競賽日前舉辦，有來自美國、日本、義大利、俄羅斯、新加坡、西班牙等12國近400件作品競爭，台東專科學校資訊管理科主任林國豪與團隊邱竑仁、陳濟恩、傅堃哲以發明作品「幫寶識：一種基於嬰兒糞便影像辨識之大便色卡智慧健康預警系統與方法」勇奪國際金牌。

台東專科學校今天透過新聞稿表示，台東縣是全台原住民人口比例最高的縣市之一，包含阿美、卑南、布農、排灣、魯凱、達悟、噶瑪蘭等7大族群，許多部落分布在交通與醫療資源相對不足的山海線地區。

醫學研究顯示，在不同族群中，客家與阿美族的G6PD缺乏盛行率較高，相關基因型與東亞常見的UGT1A1變異，又容易與純母乳哺育產生交互作用，使「延遲性黃疸」發生比例增加，進一步提高判斷膽汁滯留與膽道閉鎖難度。

東專表示，在現行醫療流程中，新生兒採血不易與檢查頻率有限，醫師往往只能請家長回家對照寶寶手冊上的大便色卡。對於多數家長來說，印刷色差、色卡褪色與室內光線，都讓判讀變得困難，原鄉家庭更可能因交通不便、回診次數有限，而錯過黃金治療時間。研發團隊中的太魯閣族青年同學，親身理解原民家庭面對疾病及新生兒黃疸時的焦慮，積極投入專題製作。

管理科主任林國豪表示，東專資訊管理科以二專學制，達到研究機構及醫學中心的實務能量，積極推動PBL教學法，使學生在2年內擁有豐碩的專業競賽與證照成果，歷年升學國立二技逾200%，是不容小覷的東部新秀。

林國豪表示，「幫寶識」不只是一次國際發明金牌的肯定，更是一個從台東出發、回應原鄉嬰兒健康需求的數位醫療成果，家長只要使用手機拍照嬰兒糞便，就能判讀健康風險。

