正修科大年度畢業公演「我的海底隊友」 吸千名幼保師生觀賞

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
正修科技大學幼兒保育系畢業公演「我的海底隊友」今天登場，吸引近千名幼兒園、托嬰中心與高中職幼保科師生觀賞。圖／正修科大提供
正修科技大學幼兒保育系畢業公演「我的海底隊友」今天登場，吸引近千名幼兒園、托嬰中心與高中職幼保科師生觀賞，這齣戲劇集結近70名學生從劇本、排練到舞台呈現共同完成，不僅是表演，更是一堂跨領域協作課。

「我的海底隊友」講述一尾淡水鯉魚誤入大海，沿途遇上急流、漩渦、海膽與鯊魚，卻也在海底朋友的協助下一步步返家，故事以輕盈筆觸描繪支持與信任的力量，台上演員情緒飽滿、節奏流暢，台下孩子的笑聲與驚呼不斷，讓整場演出在活力中多添一份感動。

幼兒保育系主任吳宗仁指出，今年最大不同是首次由幼保組與家庭社工組共同合作，近70名學生從劇本、排練到舞台的一堂跨域協作課，讓學生在真實情境裡練習溝通、協調與互相成就。

學生總召陳穎儒表示，選擇海底冒險是希望透過共渡困境情節，呼應兩個班級共同創作的精神，讓觀眾感受到一齣劇能成立，是因為每個人都願意把力量放在團隊裡。

副總召陳怡均分享，從上學期開始的基礎訓練到本學期密集排練，每周固定演練一至兩次，劇團提供服裝、舞台設計與專業指導，讓學生在排練中逐漸建立自信，站上舞台，最難的是面對自己的不安，但大家一起跨過去了。

校長龔瑞璋表示，戲劇教育能讓學生在過程中學習組織、創造與合作，這些能力將成為他們未來投入幼教、社工現場的重要基礎，這場演出既是成果，也是祝福。

龔瑞璋說，這齣畢業公演以明快節奏與飽滿情感，帶領觀眾進入一場關於友情、支持與成長的冒險，對即將離校的學生而言，這是舞台上的一次亮相，更是邁向專業之路前的自我練習。

舞台 觀眾 幼教

