從樂高迷走向世界木工金牌 他喊技職不是退而求其次的選擇

25歲的陳詩凱對空間、3D結構特別感興趣，自幼就喜歡樂高與魔術方塊，後就讀技高嶄露木藝天份，曾經連續2年獲得教育部「技職之光」肯定，更獲得46屆國際技能競賽門窗木工金牌。陳詩凱說，技職這條路不僅學到一技之長，建議有意往技職的學弟妹，可以多嘗試、多跨領域結合，勇於挑戰與創新，因為技職不是退而求其次，是另一種有深度、有專業的選擇。

技專校院招生專業化辦公室執行長陳素芬勉勵青年可勇於嘗試、在學期間主動探索並累積實力，技職教育不僅是升學的選項，更可讓學生在學期間就奠定跨領域技能、打下產業基礎，具備就業競爭力。

來自彰化的陳詩凱小時候沒接觸過木工，但對手作、空間思考特別感興趣。他表示，「我對樂高、魔術方塊這類東西都玩不膩」。因需要空間思考，加上喜歡實做跟動作操作，也對空間與3D結構特別感興趣，高職時選擇進入秀水高工建築科就讀。

就讀技高後，陳詩凱開始學習門窗木工，在訓練過程中點燃對木工與技職的熱情，高二先獲得分區賽第四名，高三在全國技能競賽拿下全國第三，再透過技優甄審進入屏東科大木材科學與設計系。

進入屏科大後，陳詩凱大二先取得技能競賽國手培訓資格，為了打國際賽，每天進行長時間練習，從操作技巧、模擬比賽，到精度與時間控管，沒想到碰上新冠疫情，比賽延後一年，直到大四才抱回2022全球國際技能競賽門窗木工職類金牌，之後也升上同系碩士班。

陳詩凱表示，準備國際賽期間，最大的挑戰是比賽延後一年，導致訓練時間拉的很長，疫情干擾導致增加比賽是否舉行的不確定性，身心壓力大，還好有師長與親友的支持與陪伴，熬過這段身心疲憊期。

陳詩凱同時也是證照達人，從高職起到大學共拿下13張證照。報名證照有點像「強迫學習法」，一旦報名繳費就會逼自己認真準備考試，有系統地建立自己的專業知，也是一種自我挑戰與學習過程，累積證照也成為激勵與證明自己的方式。

也因為在國際賽亮眼表現，陳詩凱在大五、碩一時連續獲得第18、19屆技職之光的肯定。他表示，目前正努力加強英文，預計報考日本東京農業大學博士班。

