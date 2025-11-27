崑山科大獲台灣永續大學獎3大獎 展現典範永續實力

台灣永續能源研究基金會(TAISE)舉辦「台灣永續大學獎」評選，昨天頒獎。崑山科技大學在四大獎項中拿下「永續綜合績效獎」、「環境管理領袖獎」及「永續發展教育領袖獎」。校方表示，這代表永續發展已校園扎根茁壯，並拓展到校園外。

獲「永續發展教育領袖獎」的計畫案是智慧生活管理學院團隊的「以循環經濟驅動環境管理的永續行動」，透過循環經濟碳化技術與廢熱回收，解決農漁資材汙染、生物炭製程熱能浪費與民眾認知不足問題，建置可沈浸式體驗的「菱炭森活工場」作為環境教育場域，以此孕育社區韌性。

環境效益已成功碳化菱角殼、銀合歡、牡蠣殼、紅樹林等農漁林廢棄資材，產製符合國際IBI/EBC標準的高品質生物炭，累積減碳成果包括銀合歡1.76噸、紅樹林0.84噸、菱角殼143噸，並完成專利化製程與材料高值應用，推動低碳循環經濟模式。

校方表示，已辦理252場環境教育活動與工作坊，總參與人數6690人，媒合捐贈4920份菱炭吸附包給復康巴士、嘉惠乘客254.3萬人次，並串聯8家企業開發循環經濟商品，真正落實環境管理的永續行動，為永續環境教育樹立新典範。

獲「環境管理領袖獎」計畫案為智慧生活管理學院團隊的「數位觀光導覽建置與濕地環境永續推廣」，運用360VR數位觀光導覽與遊程規畫設計等方式，推廣四草、七股和北門等場域溼地環境永續觀念，透過濕地生態導覽、觀察和攝影等永續遊程設計提高旅遊品質，增加遊客，並培育推廣環境永續數位觀光人才。計畫滿意度高達95%。創新模式深化區域永續發展，為地方旅遊注入新動能。

校長李天祥表示，校方長期致力於社會服務，以豐沛成熟服務能量強化與在地更深度連結，致力支持各種USR計畫，與超過50家廠商建立夥伴關係，充分發揮跨領域實力，積極參與在地社區發展。

永續長暨行政副校長鐘俊顏説，校方透過校地合作，成功解決地方文史保存、人才培養、空間再生、在地商業創新、教育平權與智慧農業等重要議題，為地方創生注入新活力。 台灣永續大學獎崑山科大獲三大獎、「展現典範永續實力」。圖／校方提供 台灣永續大學獎崑山科大獲三大獎、「展現典範永續實力」。圖／校方提供 台灣永續大學獎崑山科大獲三大獎、「展現典範永續實力」。圖／校方提供

