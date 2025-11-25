嘉義防災科研躍上國際 吳鳳科大副教授獲最高榮譽
嘉義吳鳳科技大學消防系主任黃奕豪副教授，憑藉在消防工程、火災風險評估與防災科技創新上的卓越研究成果，榮獲有發明界奧斯卡之稱的「國際傑出發明家學術國光獎章」。該獎章表彰對科技研發與學術創新具突出貢獻的專業人才。此次獲獎，不僅肯定黃奕豪多年深耕消防防災領域的實力，也讓吳鳳科技大學在國際創新舞台再添亮點。
國光獎章採積分制評選，涵蓋專利成果、學術論文、發明展競賽成績及社會貢獻等多項指標，評選標準嚴謹。黃奕豪研究成績亮眼，累計18篇國際期刊論文、72篇研討會論文，並取得10項中華民國發明專利，技術涵蓋電動車消防裝置、光電式探測器測試系統、轉向型風速測量裝置等多項創新應用。他的研究成果亦多次獲國際肯定，相關論文刊載於《Journal of Loss Prevention in the Process Industries》、《Processes》、《Journal of Local Self-Government》等國際刊物，並於日本、德國及台灣等地的國際研討會發表。
黃奕豪表示，這項殊榮屬於研究團隊與吳鳳科技大學消防系。他強調，研究消防科技的目的不僅在解析火災成因，更在於建立社會對風險的理解與預防體系；未來將持續導入人工智慧、大數據及模擬技術，推動智慧消防與永續防災的跨域應用。
吳鳳科技大學校長蔡宏榮指出，黃奕豪的獲獎象徵學校在防災教育與研究創新上的成果與能量。學校將持續投入研究支持、深化產業合作，培育兼具學術視野與實務能力的防災專業人才，為打造更安全、智慧與永續的社會貢獻力量。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言