嘉義防災科研躍上國際 吳鳳科大副教授獲最高榮譽

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
吳鳳科技大學消防系黃奕豪副教授獲頒2025年國際傑出發明家學術國光獎章。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科技大學消防系黃奕豪副教授獲頒2025年國際傑出發明家學術國光獎章。圖／吳鳳科大提供

嘉義吳鳳科技大學消防系主任黃奕豪副教授，憑藉在消防工程、火災風險評估與防災科技創新上的卓越研究成果，榮獲有發明界奧斯卡之稱的「國際傑出發明家學術國光獎章」。該獎章表彰對科技研發與學術創新具突出貢獻的專業人才。此次獲獎，不僅肯定黃奕豪多年深耕消防防災領域的實力，也讓吳鳳科技大學在國際創新舞台再添亮點。

國光獎章採積分制評選，涵蓋專利成果、學術論文、發明展競賽成績及社會貢獻等多項指標，評選標準嚴謹。黃奕豪研究成績亮眼，累計18篇國際期刊論文、72篇研討會論文，並取得10項中華民國發明專利，技術涵蓋電動車消防裝置、光電式探測器測試系統、轉向型風速測量裝置等多項創新應用。他的研究成果亦多次獲國際肯定，相關論文刊載於《Journal of Loss Prevention in the Process Industries》、《Processes》、《Journal of Local Self-Government》等國際刊物，並於日本、德國及台灣等地的國際研討會發表。

黃奕豪表示，這項殊榮屬於研究團隊與吳鳳科技大學消防系。他強調，研究消防科技的目的不僅在解析火災成因，更在於建立社會對風險的理解與預防體系；未來將持續導入人工智慧、大數據及模擬技術，推動智慧消防與永續防災的跨域應用。

吳鳳科技大學校長蔡宏榮指出，黃奕豪的獲獎象徵學校在防災教育與研究創新上的成果與能量。學校將持續投入研究支持、深化產業合作，培育兼具學術視野與實務能力的防災專業人才，為打造更安全、智慧與永續的社會貢獻力量。

吳鳳科大校長蔡宏榮恭賀（左）消防系黃奕豪副教授（右）榮獲2025年國際傑出發明家學術國光獎章。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科大校長蔡宏榮恭賀（左）消防系黃奕豪副教授（右）榮獲2025年國際傑出發明家學術國光獎章。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科技大學消防系黃奕豪副教授（右）獲頒2025年國際傑出發明家學術國光獎章。圖／吳鳳科大提供
吳鳳科技大學消防系黃奕豪副教授（右）獲頒2025年國際傑出發明家學術國光獎章。圖／吳鳳科大提供

