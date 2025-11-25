AI時代手作無可取代！中壢家商女學生苦練 勇奪全國服裝設計冠軍

「賽前的焦慮、自我懷疑與挫折都曾讓我動搖！」桃園市中壢家商流行服飾科學生駱沛妤在今年全國家事類技藝競賽，勇奪服裝設計金手獎全國第一名。她坦言備賽歷程充滿挑戰，但她選擇更努力地練習。這項殊榮也為她贏得市府提供的出國技職培訓機會。

駱沛妤分享，競賽中最大的挑戰是必須在面對未知題目的情況下，於極短時間內做出正確判斷並靈活應變，「每個環節都不能出錯，從設計構思到實際製作，都在考驗選手的綜合實力。」賽後觀摩其他選手實力堅強的作品，更讓駱沛妤深受啟發，明白設計領域還有很多值得學習的地方。

值得一提的是，駱沛妤此次勇奪第一名，也取得市府教育局提供技能技藝競賽績優選手出國技職培訓的珍貴機會。她期待透過親身感受國外當地的時尚文化與工藝脈動，將國際視野轉化為未來設計的創作養分，「希望這趟旅程能成為突破的起點，為個人的設計道路開啟更多可能。」

指導老師張淑芳表示，駱沛妤的第一志願就是中壢家商流行服飾科，雖然非天才型選手，仍以強烈的企圖心與堅毅態度，一步一腳印苦練成材，「看著她從生手變金手，這段蛻變不是三言兩語能形容」，駱沛妤的毅力與態度不僅成為學弟妹的典範，也證明只要有決心與執行力，就能跨越阻礙，綻放屬於自己的光芒。

校長林振清表示，當社會進入數位AI時代，動手實作、創作的能力仍是AI無法取代的核心競爭力，彰顯技職教育在新時代的重要角色，「手作的成品不僅具備溫度，更富含生活的價值性與不可替代性」，駱沛妤在全國家事類技藝競賽中展現的實力與成績，也證明學校技職教育的扎實基礎。 桃園市中壢家商流行服飾科學生駱沛妤挺過自我懷疑與挫折，在今年全國家事類技藝競賽上，得到服裝設計金手獎全國第一名。圖／桃園市教育局提供

