聽新聞
0:00 / 0:00
考生注意了 二技統一入學測驗明起開放報名
技專校院入學測驗中心基金會今天表示，115學年度二技統一入學測驗報名將於明天起上午9時，至12月3日下午5時止開放報名，本次測驗一律採網路方式報名，逾時不候，有意願報名二技的考生，可先行了解各招生入學管道與學校規定。
技專校院入學測驗中心說，115學年度二技統一入學測驗考試日期為明年4月26日，為維護考生權益，籲請社會各界避開於考試當日辦理遊行等集會活動。測驗成績將於明年5月14日開放查詢並寄發成績單。
考生若報考「02 共同類」僅須考國文及英文2科，即可憑此成績報名採計統一入學測驗國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校二技日間部、進修部申請入學招生。
考生若報考「01 護理類」，須考國文、英文、專業科目（一）以及專業科目（二）4科，除可報名採計統一入學測驗「護理類」成績的二技日間部、進修部護理系申請入學，也可憑共同科目國文、英文2科成績，報名採計國文或英文成績，或將國文、英文成績訂為報名門檻條件的各校二技日間部、進修部申請入學招生。
技專校院入學測驗中心表示，有意報考二技的考生，務必先了解各招生入學管道或學校相關規定，並可至測驗中心網站查閱相關資訊。
