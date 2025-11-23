嘉義之光！「金手女孩」吳翊斳奪冠 評審：穩、準、細膩全到位

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義家職食品科學生吳翊斳（左二）勇奪食品加工職種金手獎全國第1名，並助嘉義家職奪下團體冠軍，個人與團體榮耀雙收。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民生國中傑出校友、現為國立嘉義家職食品科學生的吳翊斳，於「114學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」中脫穎而出，以精準細膩的手感、優異的抗壓力與穩定操作獲評審高度肯定，勇奪食品加工職種金手獎全國第1名，並助嘉義家職奪下團體冠軍，個人與團體榮耀雙收。

嘉義市長黃敏惠表示，吳翊斳將籃球訓練中培養的韌性延伸至技術專業，是跨域學習的最佳示範，也展現適性教育的成果。市府將持續打造優質教育環境，支持學生勇於探索興趣、培養務實態度與持續精進的精神，讓每名孩子都能找到屬於自己的舞台。

教育處長郭添財表示，此次佳績證明嘉義市技職教育的專業能量，也印證國中階段扎實推動適性發展、職業試探與多元教育的成果。從國中奠定基礎，到高中職展能揚才，吳翊斳的成功正是「自我實現、適性揚才」的典範。

食品加工競賽高度要求技術精準與長時間操作的穩定度。吳翊斳分享，訓練過程需不斷反覆練習，才能達到熟練標準；能在高壓環境維持最佳狀態，正是受益於民生國中籃球隊的扎實訓練。

民生國中校長張金龍表示，吳翊斳的表現，是學校多元展能、體育訓練與職業試探三者結合的最佳成果。籃球訓練要求專注、穩定手部控制與高度耐受力，這些能力正好轉化為食品加工競賽所需的細膩度與持久度，使他能在競賽中脫穎而出。

吳翊斳的榮耀，也彰顯嘉義市在「職業試探」與「適性發展」課程上的深耕成果。民生國中透過多元社團、生活科技與實作課程，協助學生探索興趣、掌握能力，讓學生能在高中職階段發揮長才、創造個人亮點。

嘉義市教育處長郭添財（上左一）率教育團隊至吳翊斳家貼紅榜祝賀。圖／嘉義市政府提供
嘉義家職食品科學生吳翊斳（右三），以精準細膩的手感、優異的抗壓力與穩定操作獲評審高度肯定，勇奪食品加工職種金手獎全國第1名。圖／嘉義市政府提供
