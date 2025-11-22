陸軍攜弘光科大打造「無人機軍團」 國軍啟動史上最強產學軍聯盟

因應現代戰場新型態作戰需求，陸軍第十軍團日前與弘光科技大學簽署策略聯盟協議，以俄烏戰爭後無人機戰術的革新趨勢，產學軍三方攜手培育國防科技人才，開啟無人機教育領域深度合作新頁。陸軍十軍團指揮官李榮華指出，國軍對無人機的使用及發展非常重視，與弘光策略聯盟合作協議簽約，不但是雙方合作的開始，也是共創雙贏的關鍵時刻。

弘光科大指出，無人機教育訓練中心成立於2020年，是國內大學中最早專注發展此領域的學校之一，中心內提供民航局認證的專業操作證照課程，涵蓋無人機飛行原理、航空法規、風險管理等理論知識，以及模擬器操作與實機操控等術科訓練，從基礎到進階，具備完整培訓體系，所有課程均由資深無人機專家與民航局考官親自授課 。

課程規劃基礎級與進階級，涵蓋多旋翼、固定翼、穿越機等多種機型，學員需熟練掌握上下、前後移動、轉彎、四面停懸、矩形航線、水平圓形等基本操控技巧，並學習GPS模式、姿態模式及各種緊急處置程序；進階課程則著重於無人機組裝維護、飛控系統設定、任務規劃等專業技能，培養學員在技術維護與應用開發方面的實戰能力。

訓練中心目前設有專業飛行場域，可進行多種模擬任務演練，包括災害偵查、地形測繪、3D建模、農業噴藥、橋梁巡檢、太陽能板檢測等產業應用項目，課程更導入AI智慧辨識技術，教授無人機影像辨識、自動追蹤、即時監控等前沿科技，實作演練則涵蓋室內外飛行訓練、模擬災害救援、FPV穿越機飛行、無人直升機操作等項目，全面強化學員在不同環境下的應變與任務執行能力。

十軍團指揮官李榮華說，俄烏戰爭爆發後，無人機在戰場上展現出前所未見的戰術應用價值，不只徹底改變了傳統作戰思維，更引起軍方高度重視無人機的發展與運用，此次與弘光科大的合作，將為國軍培育更多無人機專業人才，提升整體作戰能量。 弘光科大校長蘇弘毅（左）、陸軍第十軍團指揮官李榮華（右）代表雙方，簽署合作協議書。圖／弘光科大提供

