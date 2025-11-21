台美教育合作 虎尾科大、賓夕法尼亞理工學院簽約

教育部今天表示，美國賓夕法尼亞理工學院、虎尾科技大學近日簽署合作備忘錄，這是該校首度與台灣簽約，將深化台美教育合作。

教育部發布新聞稿指出，美國賓夕法尼亞理工學院（Pennsylvania College of Technology，簡稱PennCollege）副校長培斯（Anthony Pace）與國際長馬提（Patrick Marty）一行於11月17日至22日來台，展開6天5夜的交流行程。

在教育部安排下，培斯等人陸續拜訪多所大專，關注台灣在永續建築、智慧製造、人工智慧物聯網、航太維修、護理、餐旅管理等領域的發展，尤其是參觀了龍華科技大學的「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，以及國立虎尾科技大學「無人機產業人才及技術培育基地計畫」，現場與師生深度交流。

教育部表示，培斯等人肯定台灣技術創新與專業訓練模式，並於訪台期間與國立虎尾科技大學簽署合作備忘錄（MOU），這是Penn College與台灣高教機構締結的第一份學術合作書約，象徵台美教育交流邁入新里程碑。

教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟表示，PennCollege以應用教育與產業鏈結聞名，曾與美國勞工部及多家產業夥伴共同推動先進製造業學徒制度，至今已培訓超過3200名學徒，創新與實作導向的教育模式屢獲肯定，與台灣技職教育高度契合。

