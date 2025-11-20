快訊

嶺東科大設計時尚月登場 學生4年二度奪紅點新銳設計獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
嶺東科大視傳系學生作品「青吱調」榮獲德國紅點全球唯一新銳設計獎及TISDC金獎，特別將榮耀獻獎給學校。圖／嶺東科大提供
嶺東科大視傳系學生作品「青吱調」榮獲德國紅點全球唯一新銳設計獎及TISDC金獎，特別將榮耀獻獎給學校。圖／嶺東科大提供

嶺東科技大學啟動「設計時尚月」，今年主題「羽眾不同」，串連設計時尚學院六大系所能量，以創意展翼的意象呈現嶺東在跨域教學、實作訓練與文化創新上的深度扎根，系列活動包含國際講座、跨領域工作坊與創意市集，引領學生展現多元而自由的設計思維。

嶺東科大「設計時尚月」從11月13日至12月8日，今年活動邀請來自設計、時尚、品牌、服裝與影視等領域的重量級講者，包括武藏野大學教授小林昭世與金馬最佳視覺效果獎得主郭憲聰等。講座內容涵蓋材料創新、角色設計、視覺敘事、服裝立體構成、品牌策略與產品設計思維，協助學生以跨領域視角理解產業趨勢，厚實技法與創作觀點。

另外「羽想工坊創意市集」共展出26組學生文創商品，作品從生活經驗延伸，轉化為兼具創意與實用性的設計成果，呈現嶺東學子在商品企劃創意轉譯方面的亮眼能量。

嶺東科大視覺傳達設計系學生以作品「青吱調」，在德國紅點品牌暨傳達設計大獎中勇奪新銳設計獎，同時在「台灣國際學生創意設計大賽（TISDC）」中榮獲金獎，於視覺與時尚設計類共囊括九項大獎，校方與嶺東文教基金會特別在今天開幕式頒發獎金。

嶺東科大校長陳仁龍表示，學生用實力再次讓世界看見台灣，4年兩度奪下紅點全球唯一新銳設計獎，加上今年TISDC的九項大獎，證明學校的教學能量與學生的創造力已站上國際高度，未來持續打造與世界接軌的平台，讓學生以更自由、更具自信的姿態飛向更廣闊的創意舞台。

創意市集 服裝 文創
