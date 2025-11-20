老麵養種一年如育嬰 弘光科大生國際烹飪賽以法國長棍奪金

弘光科技大學食品科技系學生林郁婷，憑藉著養了整整一年的魯邦種，在「第26屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」歐式麵包現場製作項目中奪得金牌，她的法國長棍麵包尤其獲得法國評審的特別讚賞；不只金牌，弘光科大更拿下10面銀牌及4面銅牌的亮眼成績。

FHC中國國際烹飪藝術比賽，是世界廚師聯合會認證的A級洲際性賽事，上周吸引來自五大洲650位選手前往上海參賽，當來自台中弘光科大0的大三學生林郁婷，使用養了一整年的魯邦種製作的法國長棍，在風味層次、麵包氣孔結構及外觀表現上都達到極佳水準，不但拿下這個項目 的金牌，也是她在四款參賽麵包中獲得最高評價的作品。

林郁婷指出，魯邦種是一種天然酵母，透過長時間培養，可以產生如「老麵」般的獨特風味與香氣；事實上這次世界廚師聯合會認證的A級洲際性賽會，眾多的競爭者中，她必須克服場地與設備限制，借場地讓自己事先製作麵團，並在5小時內完成一款法國長棍麵包、二款可頌麵包、二款丹麥麵包、二款布里歐麵包，對體力及技術都是極大考驗，最終成就了一條完美的法國長棍麵包。

林郁婷表示，法國長棍麵包最注重風味、氣孔及裂口外觀的表現，而使用長時間發酵的魯邦種正是她的致勝關鍵。這個魯邦種從一年前開始培養，「每三天就要加一次新麵粉，就像呵護新生兒一樣細心，」過程中更不能中斷，一整年的心血，終於成就了「法棍鄉路 完美的風味。

林郁婷回憶得獎時心情說，當法國評審品嚐完所有選手的麵包後，特別請她再切一塊法國長棍品嚐，並稱讚說：「好吃！」那一刻，一年來的辛苦彷彿得到了極大的肯定，而這句話，更讓她長達一年、每三天一次從不間斷的養種付出，得到了最好的回報。 弘光科大食科系大三學生林郁婷，以法國長棍麵包（左一）奪得「第26屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」的金牌。圖／弘光科大提供 弘光科大食科系大三學生林郁婷，以法國長棍麵包奪得「第26屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」的金牌。圖／弘光科大提供

