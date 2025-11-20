影／北科大B5G低軌衛星通訊基地揭牌 蕭美琴：我技術外行、政策內行

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
副總統蕭美琴（圖）今天前往台北科技大學出席「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌儀式」，蕭美琴致詞時表示自己是「技術外行」、「政策內行」。記者曾學仁／攝影
副總統蕭美琴今天前往台北科技大學出席「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌儀式」。

台灣第一顆自製衛星星系「福衛八號」預計明（21）日發射升空，象徵我國競逐太空的重要里程碑，台北科技大學獲教育部「建置區域產業人才與技術培育基地計畫」支持，成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」上午舉行揭牌儀式，以人才培育為核心目標，攜手台灣強大ICT產業界，共同建構太空通訊關鍵人才培育體系，副總統蕭美琴、總統府資政顏志發、資政沈榮津、教育部次長張廖萬堅、國家太空中心立方衛星計畫主持人陳嘉瑞、電信工程工業同業公會理事長謝坤靜、美國NASA 資深工程師劉登凱、美國阿罕布拉市議員王楠（Noya Wang）、陽明交大通訊服務與軟體研究中心主任陳志成等共同出席。

蕭美琴致詞時表示自己是「技術外行」、「政策內行」，北科大校長王錫福表示國內B5G低軌衛星通訊專業人才供不應求，在教育部、太空中心及產官學各界共同指導下，北科大提出計畫與夥伴學校攜手培育新世代衛星通訊關鍵人才，將是建構台灣韌性未來的生力軍，期望結合各方力量，共同培育具備基本衛星通訊知識的新血加入產業，加速整體技術提升。

副總統蕭美琴（左三）今天前往台北科技大學出席「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌儀式」。記者曾學仁／攝影
副總統蕭美琴（圖）今天前往台北科技大學出席「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌儀式」。記者曾學仁／攝影
衛星通訊 太空 教育部
