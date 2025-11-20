北科大B5G低軌衛星基地揭牌 蕭美琴勉青年：走進太空產業把夢想變專業

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」今舉行揭牌儀式，副總統蕭美琴（左二）期許，下一代的青年不再只是仰望星空，而是能走進太空產業，把夢想變成專業。記者許維寧／攝影
北科大「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」今舉行揭牌儀式，副總統蕭美琴（左二）期許，下一代的青年不再只是仰望星空，而是能走進太空產業，把夢想變成專業。記者許維寧／攝影

國立台北科技大學獲教育部補助1.23億支持「建置區域產業人才與技術培育基地計畫」，成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」今舉行揭牌儀式。副總統蕭美琴勉勵，希望下一代的青年不再只是仰望星空，而是能走進太空產業，把夢想變成專業，透過基地打造太空發展國家隊。台灣不只有能力，也是世界值得信賴的夥伴。

台灣第一顆自製衛星星系「福衛八號」預計於台灣時間11月27日凌晨升空。蕭美琴也打趣表示，「我是技術外行，但是政策內行。」以政策角度觀之，對B5G或太空產業全力支持，次世代通訊、人才培育養成也都需要國家政策攜手推進。

蕭美琴指出，民眾多還是認為太空與我有什麼關係，但除了哲學、神話外，太空其實就在你我身邊。無論是遙測衛星中的光學衛星，對國家安全、海域感知，以及每日面臨的氣候挑戰，甚至近年備受關注的國土管理都與太空息息相關；通訊面向上，面對氣候變遷、海底電纜受外力干擾中斷，甚至偏鄉數位韌性、智慧海洋、無人載具開發，都與次世代通訊有關。

蕭美琴也說，次世代通訊也是賴清德總統五大信賴產業重要元素，無論是太空探索還是B5G通訊，台灣不能在世界上缺席。她也感謝教育部、國家太空中心支持，相信北科大技術培育基地會是產官學合作的平台，帶領台灣在世界上占有一席之地；也是產官學的樞紐，甚至是與國際共同研發、驗證的基礎。

國家太空中心立方衛星計畫主持人陳嘉瑞則表示，太空科技是引領國家發展的戰略領域，目前國際競爭態勢明顯，如何推動人才培育與技術是重要的基礎。北科大設有太空中心通訊實驗室與學程，九成畢業生都有很好的就業前景，相信未來國家於太空科技發展上，不僅技術精進，人才培育也能持續投入。

北科大校長王錫福指出，北科大歷來與太空中心合作，是技職體系中少數設有太空系統研究所的學校，更是治校重點項目。人才培育將是未來基地核心目標，希望通過系統性教育整合產業、政府、教育界，培育更多人才。衛星通訊也是科技發展的前沿，也是產業升級、國家安全的基石，北科大會繼續扮演推動者與引領者。

教育部政務次長張廖萬堅表示，110年立院即通過太空發展法，促成產官學合作，教育部也陸續設立20座人才培育基地，北科大即是其中一處，相信台灣在低軌衛星領域將有十足的發展。

太空 衛星通訊 北科大
