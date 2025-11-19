寶島陽光再生能源集團旗下玉衡能源，邁向新里程碑，攜手國立屏東大學合作建置大專院校級最大太陽光電球場。球場兼具實用與設計，整體建築線條以大武山綿延山脈為意象，同時為校園打造安全舒適的運動空間，更以總容量1322 kWp、年發電量約158萬度、每年減碳748公噸，約4座大安森林公園年吸碳量的卓越效能，成為全國大專校院發電總容量第一的太陽光電風雨球場。

這座近四層樓高的大型複合式風雨球場，共規劃11處多功能運動場，為國內罕見的大型光電球場，更示範校園空間與綠能建設的創新整合。本次合作為寶島陽光在屏東大學的擴大投資，屏大二期建置範圍涵蓋三大校區，包含校舍屋頂、司令台與風雨球場等多處空間進行光電設置，總裝置容量達約4.1MWp，並銜接一期已建置約1.2MWp，全案合計超過5MWp，大幅提升校園綠能比例，為全台大專院校打造指標性永續典範。

寶島陽光再生能源共同執行長高治舟表示，公司積極配合政府推動能源轉型，期望透過校園屋頂與多功能場域的光電規劃，達到「一地多用」的多重效益。本計畫亦結合躉售電力收入回饋機制，將部分收益投入環境改善與能源教育推廣，包括校園綠美化、教學能效提升及相關課程資源，落實永續校園願景。

寶島陽光已於屏東地區投資金額達34億，榮獲屏東卓越企業獎，將持續投資深耕地方，目標成為台灣能源轉型過程中最可信賴的夥伴。未來致力攜手社會各界，打造更多兼顧生態教育與綠能效益的案場，為台灣能源轉型貢獻力量。 寶島陽光攜手屏東大學打造最大光電球場。圖／寶屆陽光提供

