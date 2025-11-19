快訊

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

寶島陽光攜手屏東大學打造最大光電球場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
寶島陽光再生能源集團共同執行長高治舟(右5)，與國立屏東大學校長陳永森(右6)，一同為屏大民生校區光電球場啟用剪綵。圖／寶島陽光提供
寶島陽光再生能源集團共同執行長高治舟(右5)，與國立屏東大學校長陳永森(右6)，一同為屏大民生校區光電球場啟用剪綵。圖／寶島陽光提供

寶島陽光再生能源集團旗下玉衡能源，邁向新里程碑，攜手國立屏東大學合作建置大專院校級最大太陽光電球場。球場兼具實用與設計，整體建築線條以大武山綿延山脈為意象，同時為校園打造安全舒適的運動空間，更以總容量1322 kWp、年發電量約158萬度、每年減碳748公噸，約4座大安森林公園年吸碳量的卓越效能，成為全國大專校院發電總容量第一的太陽光電風雨球場。

這座近四層樓高的大型複合式風雨球場，共規劃11處多功能運動場，為國內罕見的大型光電球場，更示範校園空間與綠能建設的創新整合。本次合作為寶島陽光在屏東大學的擴大投資，屏大二期建置範圍涵蓋三大校區，包含校舍屋頂、司令台與風雨球場等多處空間進行光電設置，總裝置容量達約4.1MWp，並銜接一期已建置約1.2MWp，全案合計超過5MWp，大幅提升校園綠能比例，為全台大專院校打造指標性永續典範。

寶島陽光再生能源共同執行長高治舟表示，公司積極配合政府推動能源轉型，期望透過校園屋頂與多功能場域的光電規劃，達到「一地多用」的多重效益。本計畫亦結合躉售電力收入回饋機制，將部分收益投入環境改善與能源教育推廣，包括校園綠美化、教學能效提升及相關課程資源，落實永續校園願景。

寶島陽光已於屏東地區投資金額達34億，榮獲屏東卓越企業獎，將持續投資深耕地方，目標成為台灣能源轉型過程中最可信賴的夥伴。未來致力攜手社會各界，打造更多兼顧生態教育與綠能效益的案場，為台灣能源轉型貢獻力量。

寶島陽光攜手屏東大學打造最大光電球場。圖／寶屆陽光提供
寶島陽光攜手屏東大學打造最大光電球場。圖／寶屆陽光提供

太陽光電 校園
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

萊德掛牌 蜜月行情甜

基隆家戶設太陽光電設備 單幢最高獎勵30萬元

北台灣賞楓景點推薦！陽明山花卉試驗中心 黃楓步道金光閃閃

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

相關新聞

全國家事技藝類競賽落幕 「金手搖藍」樹德家商奪3金4優勝

全國家事技藝競賽落幕，今年共有112所學校、411名選手角逐金手獎，高雄樹德家商餐飲管理科、美容科與幼保科共派出9名選手...

影／驚豔！爆米花成高級甜點 弘光科大請來法國MOF大師授課

弘光科技大學本月初邀請法國雷諾特廚藝學院到校辦說明會暨示範課程，由2023年獲法國總統授予「法國最佳工匠（MOF）」殊榮...

崑大空設系學生楊丞凱獲ISARCH國際設計獎 作品卓越注入永續思維

崑山科技大學空間設計系參加西班牙國際設計競賽「2025 ISARCH Award」傳喜訊，學生楊丞凱自55國、5千多件作...

依循操作恐釀火燒車？高職汽車科教科書遭指有誤 國教院發聲澄清

媒體報導，曾從事超跑維修的民眾質疑高職汽車科教科書內容有誤，恐釀火燒車。國家教育研究院今天澄清，該教材是民間出版業者發行...

台科大郭俞麟打造新式儲能電池 低碳製程、安全性高

台灣科技大學團隊利用電漿技術研發出一款釩液流電池（Vanadium Redox Flow Battery, VRFB），...

越南學子來台逐夢 對台灣排隊文化有好感

致理科技大學現有482名境外生，越南籍占86%，其餘是港生、東南亞僑生，今年6月全校境外生畢業60人，有8成留台工作，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。