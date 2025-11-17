全國家事技藝類競賽落幕 「金手搖藍」樹德家商奪3金4優勝

全國家事技藝競賽落幕，今年共有112所學校、411名選手角逐金手獎，高雄樹德家商餐飲管理科、美容科與幼保科共派出9名選手，最終奪下3座金手獎、4項優勝，展現技職體系在扎根與人才培育上的深厚實力。

所有職類中，競爭最為激烈的烘焙類，餐飲管理科李秉謙奪下金手獎第一名，他原本就讀岡山高中，後來發現熱愛手作烘焙，高一毅然選擇轉入技職體系。

短短一年多，他的作品已在多項競賽中連番奪獎，從樹科大築夢盃冠軍、到新北技藝銅牌與各類食品競賽獎項，累積出的不只是實力，更是高度自律的學習態度，他透露自己練習比別人多，老師說的細節都不敢放過。

美容、美髮職類斬獲獎項亦不遑多讓，美容金手獎得主劉又禎不僅在技能競賽常勝，更多年維持班排第一，她笑稱，老師對作品一根睫毛的位置都要要求，也正是在這種高標準下，她在造型線條與層次感上愈走愈精準。

美髮金手獎翁佩螢從國中起自學三年，進入樹德後成績亮眼，也被推選為模範生，她牢記老師說的作品要手穩、心更穩，每次練習都像在和自己比賽，在反覆練習中，她逐步發展出自己的美學語彙。

其他優勝選手潛力十足，美容科陳雋閎持續進修累積證照、美髮科何宜蓁在剪燙造型的細節中打磨專業、餐管科黃清耘以冷靜態度在中餐烹飪中脫穎而出、幼保科張海遙在教具製作中展現兼具創意與實用的能力。

樹德家商校長陳清美表示，全國技藝競賽不只是舞台，更是技職教育與產業接軌的實驗場，透過競賽學生得以檢視自身能力，也讓教師群不斷調整訓練方向，更貼近產業需求，技職教育的核心，是讓學生帶著能力畢業。 樹德家商餐飲管理科李秉謙奪下金手獎第一名。圖／樹德家商提供 全國家事技藝競賽落幕，樹德家商奪下3座金手獎、4項優勝。圖／樹德家商提供

