北科大打造黑水虻循環養殖 補廚餘養豬防疫缺口

北科大團隊打造「黑水虻智慧循環養殖系統」，結合AI與自動化控制，將廚餘與畜禽糞便轉化為可製成家禽、魚類的飼料，避免哺乳類間的病毒傳播，可補足廚餘養豬的防疫缺口。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大電子工程系副教授高立人指導學生陳偉元、林祐新、黃敬毓，以「黑水虻智慧循環養殖系統」奪「2025桃園新創之星×創天下競賽」師生協作組金獎，並在「2025創客自造松－農業設計競賽」獲創客潛力獎，展現農業創新、永續防疫的價值。

高立人表示，近期非洲豬瘟再度引發關注，傳統廚餘養豬即便有高溫滅菌規範，仍可能因設備與執行落差造成病毒殘留，對產業造成嚴重威脅，迫切需要兼顧防疫與資源再生的新方案。

「黑水虻智慧循環養殖系統」以黑水虻幼蟲的高速分解能力為核心，結合AI與自動化控制，將廚餘與畜禽糞便安全轉化為高蛋白、高脂肪的幼蟲生物質，這些幼蟲可製成家禽、魚類的飼料，避免哺乳類間的病毒傳播，分解後的蟲糞還可作為天然有機肥料，回饋農業生產，形成封閉、安全的綠色循環系統。

系統整合多項智慧化技術，包括溫濕度、氣體濃度、重量等感測資料，並以智慧演算法預測幼蟲生長、調控餵食與環境參數，達成自動化管理與高效能分解，透過模組化設計，讓系統可依需求擴充，適用於校園、畜牧場、社區循環經濟等多元場域。

高立人提到，未來系統若推廣落地，可減少超過7成有機廢棄物量，降低掩埋與焚化壓力，並減少甲烷與臭氣排放，有助農村環境改善與淨零目標；最關鍵的是，透過以黑水虻為核心的「非哺乳類生物分解途徑」，阻絕病毒傳播風險，可補足現行廚餘養豬的防疫缺口。

研究團隊學生也於獲獎後投入創業實踐，將與彰化畜牧場合作進行場域驗證，以實證數據優化系統效能，並尋求與更多農場及地方政府合作，建立可落地的循環農業生態鏈。

