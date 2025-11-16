快訊

普發1萬釀親子戰爭！孩為錢扭打父母「鬧上警局喊告」

北市推尋寶拿獎活動 鼓勵技職生參觀亞洲技能競賽

中央社／ 台北16日電

北市教育局今天表示，2025亞洲技能競賽27日至29日在台北南港展覽館登場，呼籲技職生前往觀賽並玩「探索技能島，出發尋寶趣！」活動拿好禮，探索技職教育與未來職涯願景。

勞動部指出，這次的2025亞洲技能競賽，除了有亞洲各國頂尖好手的精采競技，勞動部規劃以「FORMOSA科技之島」為主軸設置主題展示區，並邀請國內外賽事合作企業設置「科技展示區」、「產業展示區」及「Try a Skill 技能體驗站」等互動展區。

台北市教育局發布資訊說，為鼓勵學生前往看展、探索技職教育，特地規劃「探索技能島，出發尋寶趣！」活動同步推出，只要完成3項任務，就有機會參加抽獎，獲得藍牙喇叭等70組好禮。

任務1是參觀技能競賽。任務2是至南港展覽館2館1樓（P113L、P115L主題展示區旁）台北市教育局攤位加油牆留言為北市選手加油打氣。任務3是持有效註冊114學年度第1學期台北市數位學生證在教育局攤位刷卡。

教育局說明，台北市技術型高中共有4名學生代表參與4項職類競賽，北市各校技術型高中選手正在密集訓練中，職類包含行動應用開發、汽車技術、冷凍空調及數位建設BIM，期望透過玩任務活動，鼓勵其他技職生前往觀賽，體驗技術實務應用與職涯發展遠景。

北市 教育局 職涯發展
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／北市3男拒檢駕車衝撞逃逸 警騎車追捕搜出喪屍煙彈1人在逃

酒駕7次拒測罰504萬罰不怕 北市「拒測大王」林彥池再度酒駕摔車

北市多景點未積極宣傳行銷 議員籲加強活化：不要只辦光鮮亮麗活動

北市男運動後突倒地 輪休消防員秒施救...送醫前「恢復呼吸心跳」

相關新聞

崑大空設系學生楊丞凱獲ISARCH國際設計獎 作品卓越注入永續思維

崑山科技大學空間設計系參加西班牙國際設計競賽「2025 ISARCH Award」傳喜訊，學生楊丞凱自55國、5千多件作...

依循操作恐釀火燒車？高職汽車科教科書遭指有誤 國教院發聲澄清

媒體報導，曾從事超跑維修的民眾質疑高職汽車科教科書內容有誤，恐釀火燒車。國家教育研究院今天澄清，該教材是民間出版業者發行...

台科大郭俞麟打造新式儲能電池 低碳製程、安全性高

台灣科技大學團隊利用電漿技術研發出一款釩液流電池（Vanadium Redox Flow Battery, VRFB），...

越南學子來台逐夢 對台灣排隊文化有好感

致理科技大學現有482名境外生，越南籍占86%，其餘是港生、東南亞僑生，今年6月全校境外生畢業60人，有8成留台工作，成...

影／大湖農工歡慶百年誕辰！近千校友及家人回母校 尋回青春印記

國立大湖農工今天歡慶創校百周年，各方來賓、校友齊聚一堂，共同見證百年學府的重要里程碑。校方先前發出「我們都是湖農人」的召...

學校死那麼多人！苗栗著名專校遭人網路貼文「爆料」 校方嚴正澄清

苗栗縣一所知名專校最近遭到疑似校內學生在社群平台Threads貼文，指控最近學校「死那麼多人」，質疑校方拿他們繳的學費去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。