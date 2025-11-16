北市推尋寶拿獎活動 鼓勵技職生參觀亞洲技能競賽

台北市教育局今天表示，2025亞洲技能競賽27日至29日在台北南港展覽館登場，呼籲技職生前往觀賽並玩「探索技能島，出發尋寶趣！」活動拿好禮，探索技職教育與未來職涯願景。

勞動部指出，這次的2025亞洲技能競賽，除了有亞洲各國頂尖好手的精采競技，勞動部規劃以「FORMOSA科技之島」為主軸設置主題展示區，並邀請國內外賽事合作企業設置「科技展示區」、「產業展示區」及「Try a Skill 技能體驗站」等互動展區。

台北市教育局發布資訊說，為鼓勵學生前往看展、探索技職教育，特地規劃「探索技能島，出發尋寶趣！」活動同步推出，只要完成3項任務，就有機會參加抽獎，獲得藍牙喇叭等70組好禮。

任務1是參觀技能競賽。任務2是至南港展覽館2館1樓（P113L、P115L主題展示區旁）台北市教育局攤位加油牆留言為北市選手加油打氣。任務3是持有效註冊114學年度第1學期台北市數位學生證在教育局攤位刷卡。

教育局說明，台北市技術型高中共有4名學生代表參與4項職類競賽，北市各校技術型高中選手正在密集訓練中，職類包含行動應用開發、汽車技術、冷凍空調及數位建設BIM，期望透過玩任務活動，鼓勵其他技職生前往觀賽，體驗技術實務應用與職涯發展遠景。

商品推薦